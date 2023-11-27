Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Reaksi Media Argentina Melihat Skill dan Permainan Apik Claudio Echeverri saat Lawan Timnas Brasil U-17

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |17:07 WIB
Begini Reaksi Media Argentina Melihat Skill dan Permainan Apik Claudio Echeverri saat Lawan Timnas Brasil U-17
Claudio Echeverri mencuri perhatian penggemar sepakbola (Foto: Twitter/@Argentina)
A
A
A

BEGINI reaksi media Argentina, TyC Sports dan Ole, melihat skill dan permainan apik Claudio Echeverri saat lawan Timnas Brasil U-17. Media negeri Tango tersebut menyebut sang gelandang 17 tahun itu sebagai tokoh hebat hingga membahas soal para klub yang meliriknya.

Seperti diketahui, Claudio Echeverri tampil menggila dan menjadi man of the match di laga Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17 pada perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Laga tersebut digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada Jumat (24/11/2023).

Claudio Echeverri (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

Hasilnya, La Albiceleste junior -julukan Timnas Argentina U-17- sukses membantai Brasil U-17 dengan skor 3-0. Kemenangan tim asal Amerika Selatan itu diborong oleh hattrick gelandang serang River Plate, Claudio Echeverri.

Setelah melihat skill dan permainan apik Claudio Echeverri, TyC Sports menjadikan tiga artikel dari laga tersebut di halaman utama mereka. Salah satunya, media yang kerap memberitakan La Albiceleste ini memuji sang The Next Lionel Messi itu sebagai tokoh hebat usai membobol gawang Brasil tiga kali.

"Claudio Echeverri, Sosok Timnas U-17 Argentina: "Mengalahkan Brasil Itu Seksi"," bunyi judul artikel yang dibuat TyC Sports, dikutip Senin (27/11/2023).

"Tokoh hebat dalam pertandingan tersebut adalah Claudio Echeverri, yang mencetak tiga gol, semuanya gol hebat, dan setelah pertandingan ia tampil bahagia di depan kamera TyC Sports atas kemenangan dan klasifikasi Albiceleste," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653925/atlet-downhill-rendy-varera-sumbang-medali-perdana-indonesia-di-sea-games-2025-pcf.webp
Atlet Downhill Rendy Varera Sumbang Medali Pertama Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/perjuangan_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_thai.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar U-22, Ekslusif di Vision+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement