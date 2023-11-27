Begini Reaksi Media Argentina Melihat Skill dan Permainan Apik Claudio Echeverri saat Lawan Timnas Brasil U-17

BEGINI reaksi media Argentina, TyC Sports dan Ole, melihat skill dan permainan apik Claudio Echeverri saat lawan Timnas Brasil U-17. Media negeri Tango tersebut menyebut sang gelandang 17 tahun itu sebagai tokoh hebat hingga membahas soal para klub yang meliriknya.

Seperti diketahui, Claudio Echeverri tampil menggila dan menjadi man of the match di laga Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17 pada perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Laga tersebut digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada Jumat (24/11/2023).

Hasilnya, La Albiceleste junior -julukan Timnas Argentina U-17- sukses membantai Brasil U-17 dengan skor 3-0. Kemenangan tim asal Amerika Selatan itu diborong oleh hattrick gelandang serang River Plate, Claudio Echeverri.

Setelah melihat skill dan permainan apik Claudio Echeverri, TyC Sports menjadikan tiga artikel dari laga tersebut di halaman utama mereka. Salah satunya, media yang kerap memberitakan La Albiceleste ini memuji sang The Next Lionel Messi itu sebagai tokoh hebat usai membobol gawang Brasil tiga kali.

"Claudio Echeverri, Sosok Timnas U-17 Argentina: "Mengalahkan Brasil Itu Seksi"," bunyi judul artikel yang dibuat TyC Sports, dikutip Senin (27/11/2023).

"Tokoh hebat dalam pertandingan tersebut adalah Claudio Echeverri, yang mencetak tiga gol, semuanya gol hebat, dan setelah pertandingan ia tampil bahagia di depan kamera TyC Sports atas kemenangan dan klasifikasi Albiceleste," tambahnya.