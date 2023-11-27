Bantai Dewa United 5-1, Pertanda Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024?

BANTAI Dewa United 5-1, pertanda Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024? Semalam, Persib Bandung bertandang ke markas Dewa United di lanjutan pekan ke-20 Liga 1 2023-2024.

Meski lebih banyak ditekan, Maung Bandung –julukan Persib Bandung– lebih pintar dalam membuat peluang. Alhasil, Persib Bandung unggul 5-0 lebih dulu via hattrick Ciro Alves pada menit 5, 31 dan 62, serta brace (dua gol) David da Silva (48’ dan 68’).

(Persib Bandung permalukan Dewa United 5-1. (Foto: Instagram/@persib)

Dewa United hanya sanggup memperkecil kedudukan via eksekusi penalti Risto Mitrevski pada menit 88. Alhasil, Persib Bandung menang 5-1 atas Dewa United dan berada di jalur finis empat besar atau lolos ke Championship Series.

Hingga pekan ke-20, Persib Bandung duduk di posisi dua dengan 38 angka. Persib Bandung terpaut tiga angka dari Borneo FC di puncak klasemen (baru memainkan 19 laga).

Melesatnya performa Persib Bandung tak lepas dari tangan dingin sang pelatih, Bojan Hodak, yang masuk di pekan keenam Liga 1 2023-2024. Awalnya, pelatih asal Kroasia ini kesulitan mendongkrak performa Maung Bandung.

Dalam tiga laga awal, Persib Bandung hanya mendapatkan dua imbang dan satu kalah. Namun, dalam sembilan laga setelahnya, Bojan Hodak membuat Persib Bandung tampil menggila dengan mengemas sembilan menang dan tiga imbang!

Jika performa serupa dipertahankan atau malah ditingkatkan hingga akhir musim, jangan heran jika Persib Bandung mengangkat trofi Liga 1 2023-2024. Selain keberadaan Bojan Hodak, Persib Bandung juga dihuni pemain-pemain berkualitas.