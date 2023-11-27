Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Pelatih Persib Bandung Buka SuaraTerkait Kerusuhan di Indomilk Arena

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |00:24 WIB
Liga 1 2023-2024: Pelatih Persib Bandung Buka SuaraTerkait Kerusuhan di Indomilk Arena
Kerusuhan terjadi di laga Persita Tangerang vs Persib Bandung di Indomilk Arena (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
TANGERANG - Kerusuhan terjadi pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 saat Dewa United menjamu Persib Bandung di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (26/11/2023). Pelatih Persib, Bojan Hodak, buka suara soal hal tersebut.

Bentrokan pecah sesaat setelah laga antara Persib dan Dewa United dimulai. Ribuan suporter Persib yang memaksa hadir ke Indomilk Arena meskipun sudah dilarang akhirnya terlibat pertikaian dengan pihak kepolisian.

Kedua belah pihak terlibat bentrok hingga Polisi harus menembakkan gas air mata di depan gerbang Indomilk Arena. Beberapa oknum yang dianggap provokator pun sampai diamankan pihak keamanan.

"Terkait dengan masalah suporter ini, pertama kali saya datang ke Indonesia ialah saat menjadi pelatih Malaysia U-19. Saat itu saya merasa bahwa Indonesia memiliki suporter yang luar biasa," kata Bojan seusai laga, Minggu (26/11/2023).

"Negara lain di seluruh dunia ini berusaha keras untuk bisa mendatangkan penonton ke stadion. Di Indonesia, stadion selalu penuh," tambahnya.

Kendati demikian, Bojan mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para suporter. Menurutnya, harus ada edukasi terhadap para suporter yang akan datang ke stadion untuk membela timnya.

"Masalahnya ialah suporter membutuhkan edukasi, sama seperti pemain dan juga pelatih," ucap Bojan.

Halaman:
1 2
      
