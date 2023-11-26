Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terjadi Bentrokan Antara Bobotoh dengan Polisi saat Laga Dewa United vs Persib Bandung Berlangsung di Indomilk Arena

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |20:41 WIB
Terjadi Bentrokan Antara Bobotoh dengan Polisi saat Laga Dewa United vs Persib Bandung Berlangsung di Indomilk Arena
Kondisi bentrok antara suporter Persib Bandung dengan polisi di luar Stadion Indomilk Arena Tangerang. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

TANGERANG - Terjadi bentrokan antara suporter Persib Bandung dengan polisi saat tim berjuluk Maung Bandung itu bertandang ke markas Dewa United, pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Bentrokan tersebut terjadi di Indomilk Arena, Tangerang, pada Minggu (26/11/2023) malam WIB.

Padahal laga Dewa United vs Persib digelar tanpa ada penonton away. Namun adanya larangan suporter hadir pada laga away tak dituruti bobotoh –julukan suporter Persib. Ratusan suporter memadati gerbang masuk Indomilk Arena sejak sebelum pertandingan dimulai.

Para suporter tersebut kemudian ditahan di gerbang masuk Indomilk Arena dan tidak diperbolehkan masuk. Bahkan, hingga peluit tanda dimulainya pertandingan berbunyi, mereka masih tertahan di depan.

Baca Juga:
baca_juga

Hal itu membuat ratusan suporter yang memadati gerbang stadion geram. Mereka pada akhirnya terlibat bentrokan dengan para polisi yang berjaga.

Kondisi luar Stadion Indomilk Arena saat suporter Persib bentrok dengan polisi (Muhammad Gazza/MPI)

Batu dengan berbagai ukuran pun melayang saat bentrokan terjadi. Botol-botol kaca juga terlihat turut dilempar hingga kemudian serpihannya mengotori jalanan di gerbang depan Indomilk Arena.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653529/laga-hidup-mati-penentu-langkah-persib-di-afc-champions-league-two-saksikan-live-di-gtv-channel-30-hll.webp
Laga Hidup Mati! Penentu Langkah Persib di AFC Champions League Two, Saksikan Live di GTV Channel 30
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/14/cole_palmer.jpg
Cole Palmer Cuma Jadi Penonton saat Chelsea Vs Atalanta, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement