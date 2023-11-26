Terjadi Bentrokan Antara Bobotoh dengan Polisi saat Laga Dewa United vs Persib Bandung Berlangsung di Indomilk Arena

Kondisi bentrok antara suporter Persib Bandung dengan polisi di luar Stadion Indomilk Arena Tangerang. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)

TANGERANG - Terjadi bentrokan antara suporter Persib Bandung dengan polisi saat tim berjuluk Maung Bandung itu bertandang ke markas Dewa United, pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Bentrokan tersebut terjadi di Indomilk Arena, Tangerang, pada Minggu (26/11/2023) malam WIB.

Padahal laga Dewa United vs Persib digelar tanpa ada penonton away. Namun adanya larangan suporter hadir pada laga away tak dituruti bobotoh –julukan suporter Persib. Ratusan suporter memadati gerbang masuk Indomilk Arena sejak sebelum pertandingan dimulai.

Para suporter tersebut kemudian ditahan di gerbang masuk Indomilk Arena dan tidak diperbolehkan masuk. Bahkan, hingga peluit tanda dimulainya pertandingan berbunyi, mereka masih tertahan di depan.

Hal itu membuat ratusan suporter yang memadati gerbang stadion geram. Mereka pada akhirnya terlibat bentrokan dengan para polisi yang berjaga.

Batu dengan berbagai ukuran pun melayang saat bentrokan terjadi. Botol-botol kaca juga terlihat turut dilempar hingga kemudian serpihannya mengotori jalanan di gerbang depan Indomilk Arena.