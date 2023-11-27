Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Yann Sommer Girang Inter Milan Curi Poin di Markas Juventus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:10 WIB
Yann Sommer Girang Inter Milan Curi Poin di Markas Juventus
Juventus ditahan Inter Milan 1-1 di kandang sendiri (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

TURIN - Kiper Inter Milan Yann Sommer girang bisa mencuri poin di kandang Juventus pada giornata 13 Liga Italia 2023-2024. Menurutnya, hasil 1-1 bukan sesuatu yang buruk.

Duel Juventus vs Inter Milan itu dilangsungkan di Stadion Allianz Arena, Turin, Italia, pada Senin (27/11/2023) dini hari WIB. Si Nyonya Tua unggul duluan via gol Dusan Vlahovic (27'). Beruntung, gol Lautaro Martinez (33') menyelamatkan wajah tim tamu.

Juventus ditahan Inter Milan 1-1

Sommer menilai hasil imbang itu bukan sebuah hasil yang buruk. Oleh dikarenakan, Juventus memberikan perlawanan yang tidak kalah sengit kepada sang capolista.

"Itu adalah poin penting bagi kami," kata Sommer dilansir dari laman Tuttomercato, Senin (27/11/2023).

Kiper berkebangsaan Swiss itu mengatakan Juventus dan Inter Milan menampilkan permainan cukup apik dalam laga tersebut. Alhasil, hasil imbang pun adalah cukup pantas dalam laga antara kedua tim.

“Itu adalah pertandingan yang bagus, antara dua tim teratas di peringkat atas," tukas eks kiper Bayern Munich.

Halaman:
1 2
      
