Simone Inzaghi Bersyukur Inter Milan Terhindar dari Kekalahan Kontra Juventus

SIMONE Inzaghi bersyukur Inter Milan terhindar dari kekalahan kontra Juventus. Laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 di Allianz Stadium, Turin pada Senin (27/11/2023) dini hari WIB berakhir imbang 1-1.

Inzaghi menuturkan bahwa laga kontra Juventus tidaklah mudah. Sebab, tim asuhan Massimiliano Allegri itu punya pertahanan yang baik.

“Kami tahu tidak mudah mencetak gol melawan Juventus karena mereka bertahan dengan baik," kata Simone Inzaghi dilansir dari laman Inter Milan, Senin (27/11/2023).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan target utama timnya adalah kemenangan melawan Bianconeri – julukan Juventus. Namun, dia tidak pun masalah karena harus berbagi poin karena itu bukan hasil yang buruk.

"Juventus adalah tim yang luar biasa. Kami akan mengambil poin ini. Meskipun hasil kurang maksimal karena kami ingin menang," ucapnya.