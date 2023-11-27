Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Simone Inzaghi Bersyukur Inter Milan Terhindar dari Kekalahan Kontra Juventus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |08:27 WIB
Simone Inzaghi Bersyukur Inter Milan Terhindar dari Kekalahan Kontra Juventus
Simone Inzaghi syukuri satu poin Inter Milan kontra Juventus (Foto: REUTERS)
SIMONE Inzaghi bersyukur Inter Milan terhindar dari kekalahan kontra Juventus. Laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 di Allianz Stadium, Turin pada Senin (27/11/2023) dini hari WIB berakhir imbang 1-1.

Inzaghi menuturkan bahwa laga kontra Juventus tidaklah mudah. Sebab, tim asuhan Massimiliano Allegri itu punya pertahanan yang baik.

Juventus vs Inter Milan

“Kami tahu tidak mudah mencetak gol melawan Juventus karena mereka bertahan dengan baik," kata Simone Inzaghi dilansir dari laman Inter Milan, Senin (27/11/2023).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan target utama timnya adalah kemenangan melawan Bianconeri – julukan Juventus. Namun, dia tidak pun masalah karena harus berbagi poin karena itu bukan hasil yang buruk.

"Juventus adalah tim yang luar biasa. Kami akan mengambil poin ini. Meskipun hasil kurang maksimal karena kami ingin menang," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
