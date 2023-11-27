Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs Inter Milan di Liga Italia 2023-2024: Sengit, Pertandingan Berakhir 1-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |04:53 WIB
Hasil Juventus vs Inter Milan di Liga Italia 2023-2024: Sengit, Pertandingan Berakhir 1-1
Juventus vs Inter Milan berakhir imbang 1-1 (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Juventus harus puas berbagi angka di pekan ke-13 Liga Italia 2023-2024. Menjamu Inter Milan, Senin (27/11/2023), Bianconeri dipaksa bermain imbang 1-1 di akhir laga.

Kubu tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Dusan Vlahovic di menit ke-27. Sementara Inter Milan menyamakan kedudukan berkat aksi Lautaro Martinez beberapa menit kemudian.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Juventus langsung mendapat tekanan di babak pertama. Inter Milan memainkan tempo cepat dengan langsung mengancam lini pertahanan tuan rumah.

Namun, para pemain bertahan Juventus cukup disiplin untuk menghalau serangan yang datang. Bianconeri -julukan Juventus- bahkan berhasil unggul lebih dulu.

Dusan Vlahovic mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-27. Memanfaatkan umpan Federico Chiesa, Vlahovic menceploskan bola ke arah kanan atas.

Namun, beberapa menit berselang Inter Milan berhasil menyamakan kedudukan. Lautaro Martinez menjadi mimpi buruk para pemain belakang Juventus di menit ke-33.

Lautaro mencetak gol usai memanfaatkan umpan dari Marcus Thuram. Skor imbang 1-1 bertahan sampai turun minum.

Halaman:
1 2
      
