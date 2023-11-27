Hasil Cadiz vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Nyekor Lagi, Los Blancos Menang 3-0

Jude Bellingham ikut mencatatkan namanya di papan skor kala Real Madrid menghadapi Cadiz di Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)

CADIZ - Real Madrid bertamu ke markas Cadiz di pekan ke-14 Liga Spanyol 2023-2024. Bermain di Estadio Nuevo Mirandilla, Senin (27/11/2023), Los Blancos menang meyakinkan 3-0.

Rodrygo mencetak brace untuk Real Madrid di laga kali ini. Sementara satu gol Madrid lainnya kreasi Jude Bellingham.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid bermain agresif sejak babak pertama di mulai. Namun, lini pertahanan lawan masih cukup disiplin untuk menghalau datangnya serangan yang datang.

Gol yang ditunggu kubu tim tamu baru tercipta di menit ke-14. Rodrygo mencatatkan namanya di papan skor usai melakukan tusukan dari sisi lapangan. Tembakan kerasnya mengarah tepat ke pojok atas kanan gawang.

Tertinggal satu gol, Cadiz merespons dengan bermain lebi agresif. Pasukan Sergio Gonzalez beberapa kali menebar ancaman lewat serangan balik. Namun, skor 1-0 bertahan sampai jeda