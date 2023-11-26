Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Klub Jepang yang Pernah Datangkan Pemain Indonesia, Nomor 1 Diperkuat Legenda Timnas Indonesia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |14:01 WIB
5 Klub Jepang yang Pernah Datangkan Pemain Indonesia, Nomor 1 Diperkuat Legenda Timnas Indonesia
Pratama Arhan, pemain Indonesia yang kini berkarier di Liga Jepang (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

TERDAPAT 5 klub Jepang yang pernah datangkan pemain Indonesia. Pasalnya Liga Jepang telah menjadi tujuan menarik bagi pemain sepakbola Indonesia.

Banyak klub Jepang telah melihat potensi dan kemampuan para pemain Indonesia. Dari situ mereka mulai tertarik dan memboyong pemain Indonesia ke negara mereka.

Berikut adalah 5 klub Jepang yang pernah datangkan pemain Indonesia menghimpun berbagai sumber, Minggu (26/11/23)

5. Consadole Sapporo

Irfan Bachdim

Selain Irfan Bachdim, pemain Indonesia yang pernah bermain di klub Liga Jepang Consadole Sapporo adalah Stefano Lilipaly. Pemain kelahiran Arnhem, Januari 1990 ini direkrut pada tahun 2014.

Meskipun hanya bermain dalam dua pertandingan, Lilipaly kemudian dinaturalisasi dan menjadi pemain naturalisasi pertama di era pelatih Alfred Riedl untuk Timnas Indonesia.

4. Tokyo Verdy

Pratama Arhan

Tokyo Verdy adalah klub Jepang yang merekrut Pratama Arhan sejak Maret 2022 lalu. Bek kiri berusia 20 tahun ini direkrut dari PSIS Semarang dengan kontrak permanen. Pratama Arhan menunjukkan potensi besar ketika diturunkan melawan Shimizu S-Pulse dalam pekan ke-29 J2 League di Ajinomoto Stadium, Tokyo, pada Minggu (06/08/23).

3. Ventforet Kofu

Irfan Bachdim

Ventforet Kofu pernah merekrut Irfan Bachdim pada pada tahun 2014. Dia menjadi pemain Indonesia pertama di Liga Jepang J.League Cup. Sayangnya dia tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain dalam kompetisi. Sampai pada tahun 2015 dia pindah ke klub J-League 2, Consadole Sapporo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435/pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422/azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653387/timnas-indonesia-u22-bergantung-hasil-vietnam-vs-malaysia-untuk-lolos-ke-semifinal-sea-games-2025-mpc.webp
Timnas Indonesia U-22 Bergantung Hasil Vietnam vs Malaysia untuk Lolos ke Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Beri Kabar Baik jelang Persib Vs Bangkok United di ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement