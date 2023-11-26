5 Klub Jepang yang Pernah Datangkan Pemain Indonesia, Nomor 1 Diperkuat Legenda Timnas Indonesia

Pratama Arhan, pemain Indonesia yang kini berkarier di Liga Jepang (Foto: Instagram/pratamaarhan8)

TERDAPAT 5 klub Jepang yang pernah datangkan pemain Indonesia. Pasalnya Liga Jepang telah menjadi tujuan menarik bagi pemain sepakbola Indonesia.

Banyak klub Jepang telah melihat potensi dan kemampuan para pemain Indonesia. Dari situ mereka mulai tertarik dan memboyong pemain Indonesia ke negara mereka.

Berikut adalah 5 klub Jepang yang pernah datangkan pemain Indonesia menghimpun berbagai sumber, Minggu (26/11/23)

5. Consadole Sapporo





Selain Irfan Bachdim, pemain Indonesia yang pernah bermain di klub Liga Jepang Consadole Sapporo adalah Stefano Lilipaly. Pemain kelahiran Arnhem, Januari 1990 ini direkrut pada tahun 2014.

Meskipun hanya bermain dalam dua pertandingan, Lilipaly kemudian dinaturalisasi dan menjadi pemain naturalisasi pertama di era pelatih Alfred Riedl untuk Timnas Indonesia.

4. Tokyo Verdy





Tokyo Verdy adalah klub Jepang yang merekrut Pratama Arhan sejak Maret 2022 lalu. Bek kiri berusia 20 tahun ini direkrut dari PSIS Semarang dengan kontrak permanen. Pratama Arhan menunjukkan potensi besar ketika diturunkan melawan Shimizu S-Pulse dalam pekan ke-29 J2 League di Ajinomoto Stadium, Tokyo, pada Minggu (06/08/23).

3. Ventforet Kofu





Ventforet Kofu pernah merekrut Irfan Bachdim pada pada tahun 2014. Dia menjadi pemain Indonesia pertama di Liga Jepang J.League Cup. Sayangnya dia tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain dalam kompetisi. Sampai pada tahun 2015 dia pindah ke klub J-League 2, Consadole Sapporo.