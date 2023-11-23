Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gabung Persik Kediri, Irfan Bachdim Bawa Ambisi Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |03:27 WIB
Gabung Persik Kediri, Irfan Bachdim Bawa Ambisi Besar
Irfan Bachdim sudah mulai latihan bersama Persik Kediri. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
A
A
A

KEDIRI - Persik Kediri resmi mendatangkan Irfan Bachdim di bursa transfer tengah musim Liga 1 2023-2024. Sebagai pemain baru, Irfan pun membawa ambisi besar untuk bisa membantu tim barunya tersebut finis di posisi empat besar pada akhir musim nanti.

Saat ini tim kebanggaan warga Kediri itu bercokol di posisi kesembilan dengan 26 poin. Poin itu dari tujuh kemenangan, lima kali imbang, dan tujuh kekalahan.

Irfan Bachdim mengatakan Persik ingin bercokol di posisi lima besar klasemen kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Namun, dia ingin membawa timnya dapat melampaui target tersebut.

"Targetnya dari pelatih maunya berada di posisi 5 besar. Kalau bisa kami harus kejar untuk bisa ke babak 4 besar," kata Irfan Bachdim dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (23/11/2023).

irfan Bachdim gabung Persik Kediri

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan saat ini sedang menjalani proses adaptasi bersama tim barunya tersebut. Dia harap bisa segera nyetel bersama tim agar dapat berkontribusi dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
      
