Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kocak Cristiano Ronaldo Temukan Kembaran Sadio Mane, Langsung Diseret ke sang Rekan Setim!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |05:23 WIB
Momen Kocak Cristiano Ronaldo Temukan Kembaran Sadio Mane, Langsung Diseret ke sang Rekan Setim!
Cristiano Ronaldo temukan rekan setim Sadio Mane di laga kontra Al Akhdoud (Foto: REUTERS)
A
A
A

MOMEN kocak Cristiano Ronaldo temukan kembaran Sadio Mane akan dibahas di sini. Sang penyerang megabintang Portugal langsung menyeretnya kepada Sadio Mane, yang kini merupakan rekan setimnya di Al Nassr.

Cristiano Ronaldo kembali menjadi bahan pembicaraan sesudah pertandingan kontra Al Akhdoud pada Sabtu (25/11/2023) dini hari WIB lalu. Sebab, dia mencetak dwigol yang indah untuk membawa Al Nassr menang 3-0.

Cristiano Ronaldo

Namun, ada cerita lain dari lapangan sesudah pertandingan lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 tersebut. Cristiano Ronaldo menemukan seseorang yang mirip dengan Sadio Mane.

Video tersebut viral di TikTok melalui unggahan akun @alnassrcr7gariskerasid_. Dalam video tersebut, Ronaldo menghampiri seorang pemain Al Akhdoud.

Sang megabintang Portugal berbicara kepadanya sembari menunjuk ke arah Sadio Mane yang ada di dekatnya. Dia seakan ingin menarik pemain Al Akhdoud tersebut kepada mantan penyerang Liverpool dan Bayern Munich tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/11/1653231/link-live-streaming-timnas-indonesia-u22-vs-filipina-di-sea-games-2025-gip.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Filipina di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/luna_maya_sportstive_1.jpg
Sportstive+ Jadi Momentum Luna Maya Ajak Karyawan TS Media Gemar Berolahraga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement