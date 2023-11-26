Momen Kocak Cristiano Ronaldo Temukan Kembaran Sadio Mane, Langsung Diseret ke sang Rekan Setim!

MOMEN kocak Cristiano Ronaldo temukan kembaran Sadio Mane akan dibahas di sini. Sang penyerang megabintang Portugal langsung menyeretnya kepada Sadio Mane, yang kini merupakan rekan setimnya di Al Nassr.

Cristiano Ronaldo kembali menjadi bahan pembicaraan sesudah pertandingan kontra Al Akhdoud pada Sabtu (25/11/2023) dini hari WIB lalu. Sebab, dia mencetak dwigol yang indah untuk membawa Al Nassr menang 3-0.

Namun, ada cerita lain dari lapangan sesudah pertandingan lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 tersebut. Cristiano Ronaldo menemukan seseorang yang mirip dengan Sadio Mane.

Video tersebut viral di TikTok melalui unggahan akun @alnassrcr7gariskerasid_. Dalam video tersebut, Ronaldo menghampiri seorang pemain Al Akhdoud.

Sang megabintang Portugal berbicara kepadanya sembari menunjuk ke arah Sadio Mane yang ada di dekatnya. Dia seakan ingin menarik pemain Al Akhdoud tersebut kepada mantan penyerang Liverpool dan Bayern Munich tersebut.