Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola yang Dulu Kaya Raya tapi Jatuh Miskin, 2 Pernah Merumput di Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |18:08 WIB
5 Pesepakbola yang Dulu Kaya Raya tapi Jatuh Miskin, 2 Pernah Merumput di Indonesia!
Ronaldinho termasuk pesepakbola yang dulu kaya tapi kemudian bangkrut (Foto: Instagram/@ronaldinho)
A
A
A

LIMA pesepakbola yang dulu kaya raya tetapi kemudian jatuh miskin akan dibahas Okezone. Bahkan, dua di antaranya ternyata pernah merumput di Indonesia!

Gelimang harta dan gaji selangit di usia muda tidak menjamin hidup seorang pesepakbola akan enak ketika memasuki masa pensiun atau sudah uzur. Hal itu terlihat dari lima pesepakbola berikut ini.

Ilustrasi bola

Lalu, siapa saja mereka yang dulu jatuh miskin? Simak ulasan berikut.

5. Paul Merson

Paul Merson

Di urutan kelima, ada nama Paul Merson. Pada era 90-an, Merson menghasilkan banyak uang. Sebab, kariernya begitu cemerlang dengan membela tim-tim top. Pemain asal Inggris ini sendiri paling banyak menghabiskan karienrya di Arsenal.

Usai mengukir karier apik, Merson memutuskan gantung sepatu pada 2006. Beberapa tahun kemudian, dia langsung bangkrut gara-gara perempuan, alkohol, dan judi. Untungnya, dia mampu bangkit dan kini merintis karier sebagai pengamat sepakbola.

4. Ronaldinho

Ronaldinho

Ronaldinho kehilangan banyak uang setelah pensiun. Semua itu terjadi karena kegemarN berfoya-foya. Pesepakbola asal Brasil itu banya menghabiskan uang untuk alkohol dan berpesta.

Mantan pemain Barcelona itu juga gagal melakukan beberapa investasi. Ronaldinho pun semakin terpurk karena sempat masuk penjara. Dia menjadi salah satu pesepakbola terbaik di generasinya yang bangkrut setelah pensiun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435/pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422/azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188389/pratama_arhan-CMD5_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Pratama Arhan Absen di Laga Persib Bandung vs Bangkok United?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653201/hasil-semifinal-beregu-putra-bulu-tangkis-alwi-farhan-takluk-dari-kean-yew-loh-vor.webp
Hasil Semifinal Beregu Putra Bulu Tangkis: Alwi Farhan Takluk dari Kean Yew Loh
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Leo/Bagas Menang Dramatis! Tim Beregu Putra Indonesia Lolos ke Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement