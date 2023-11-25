5 Pesepakbola yang Dulu Kaya Raya tapi Jatuh Miskin, 2 Pernah Merumput di Indonesia!

Ronaldinho termasuk pesepakbola yang dulu kaya tapi kemudian bangkrut (Foto: Instagram/@ronaldinho)

LIMA pesepakbola yang dulu kaya raya tetapi kemudian jatuh miskin akan dibahas Okezone. Bahkan, dua di antaranya ternyata pernah merumput di Indonesia!

Gelimang harta dan gaji selangit di usia muda tidak menjamin hidup seorang pesepakbola akan enak ketika memasuki masa pensiun atau sudah uzur. Hal itu terlihat dari lima pesepakbola berikut ini.

Lalu, siapa saja mereka yang dulu jatuh miskin? Simak ulasan berikut.

5. Paul Merson

Di urutan kelima, ada nama Paul Merson. Pada era 90-an, Merson menghasilkan banyak uang. Sebab, kariernya begitu cemerlang dengan membela tim-tim top. Pemain asal Inggris ini sendiri paling banyak menghabiskan karienrya di Arsenal.

Usai mengukir karier apik, Merson memutuskan gantung sepatu pada 2006. Beberapa tahun kemudian, dia langsung bangkrut gara-gara perempuan, alkohol, dan judi. Untungnya, dia mampu bangkit dan kini merintis karier sebagai pengamat sepakbola.

4. Ronaldinho





Ronaldinho kehilangan banyak uang setelah pensiun. Semua itu terjadi karena kegemarN berfoya-foya. Pesepakbola asal Brasil itu banya menghabiskan uang untuk alkohol dan berpesta.

Mantan pemain Barcelona itu juga gagal melakukan beberapa investasi. Ronaldinho pun semakin terpurk karena sempat masuk penjara. Dia menjadi salah satu pesepakbola terbaik di generasinya yang bangkrut setelah pensiun.