5 Barang Glamor yang Hiasi Kehidupan Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Sering Digunakan oleh sang Kekasih Georgina Rodriguez

TERDAPAT 5 barang glamor yang hiasi kehidupan Cristiano Ronaldo akan dibahas Okezone di artikel ini. Tak dapat dipungkiri, Ronaldo adalah salah satu pesepakbola terbaik di dunia saat ini dan dengan status tersebut wajar jika ia mendapatkan bayaran yang amat fantastis.

Apalagi semenjak bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr pada Januari 2023 lalu, Ronaldo resmi menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Tepatnya ia digaji 200 juta euro atau sekira Rp3,4 triliun per musimnya.

Dengan gaji yang besar, Ronaldo bisa membeli apa pun yang ia mau, termasuk barang-barang mewah. Tercatat ada sejumlah barang glamor yang hiasa kehidupran Ronaldo, lantas apa saja?

Berikut 5 Barang Glamor yang Hiasi Kehidupan Cristiano Ronaldo:

5. Pulau Pribadi





Cristiano Ronaldo dilaporkan memiliki pulau pribadi di dekat Pantai Madeira, Portugal. Setidaknya Ronaldo menghabiskan sekira $3,5 juta hingga $35 juta untuk membeli pulau tersebut. Namun, harga pasti pulau tersebut masih belum diketahui.

Pulau pribadi Ronaldo tersebut pun dikelilingi oleh Pegunungan Rocky sedangkan pesisirnya ditutupi oleh Samudera Atlantik. Penduduk lokal di dekat pulau sangat bangga dengan festival anggur dan bunga tahunan mereka.

4. Mobil Mewah





Ronaldo dikenal gemar mengoleksi mobil mewah. Berbagai merek dunia pun mampu menghiasi garasi rumah CR7.

Akan tetapi, merek Bugatti mungkin menjadi salah satu favorit Ronaldo. Sebab ada beberapa mobil Bugatti yang dibeli Ronaldo, termasuk yang paling mahal di garasinya, yakni Bugatti Centodieci yang dibeli seharga 9,9 juta dolar (Rp153 miliar).