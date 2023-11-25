Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Barang Glamor yang Hiasi Kehidupan Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Sering Digunakan oleh sang Kekasih Georgina Rodriguez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |10:12 WIB
5 Barang Glamor yang Hiasi Kehidupan Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Sering Digunakan oleh sang Kekasih Georgina Rodriguez
5 Barang Glamor yang Hiasi Kehidupan Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/georginagio)
A
A
A

TERDAPAT 5 barang glamor yang hiasi kehidupan Cristiano Ronaldo akan dibahas Okezone di artikel ini. Tak dapat dipungkiri, Ronaldo adalah salah satu pesepakbola terbaik di dunia saat ini dan dengan status tersebut wajar jika ia mendapatkan bayaran yang amat fantastis.

Apalagi semenjak bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr pada Januari 2023 lalu, Ronaldo resmi menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Tepatnya ia digaji 200 juta euro atau sekira Rp3,4 triliun per musimnya.

Dengan gaji yang besar, Ronaldo bisa membeli apa pun yang ia mau, termasuk barang-barang mewah. Tercatat ada sejumlah barang glamor yang hiasa kehidupran Ronaldo, lantas apa saja?

Berikut 5 Barang Glamor yang Hiasi Kehidupan Cristiano Ronaldo:

5. Pulau Pribadi

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dilaporkan memiliki pulau pribadi di dekat Pantai Madeira, Portugal. Setidaknya Ronaldo menghabiskan sekira $3,5 juta hingga $35 juta untuk membeli pulau tersebut. Namun, harga pasti pulau tersebut masih belum diketahui.

Pulau pribadi Ronaldo tersebut pun dikelilingi oleh Pegunungan Rocky sedangkan pesisirnya ditutupi oleh Samudera Atlantik. Penduduk lokal di dekat pulau sangat bangga dengan festival anggur dan bunga tahunan mereka.

4. Mobil Mewah

Cristiano Ronaldo

Ronaldo dikenal gemar mengoleksi mobil mewah. Berbagai merek dunia pun mampu menghiasi garasi rumah CR7.

Akan tetapi, merek Bugatti mungkin menjadi salah satu favorit Ronaldo. Sebab ada beberapa mobil Bugatti yang dibeli Ronaldo, termasuk yang paling mahal di garasinya, yakni Bugatti Centodieci yang dibeli seharga 9,9 juta dolar (Rp153 miliar).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187533/5_calon_pengganti_wiliam_marcilio_di_persib_bandung_wiliamm96-CLWF_large.jpg
5 Calon Pengganti Wiliam Marcilio di Persib Bandung, Nomor 1 Ricky Kambuaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187245/cristiano_ronaldo-hsWo_large.jpg
4 Rekor Gila yang Bisa Dipecahkan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Mudah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653089/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-rachelfebi-kalah-indonesia-imbang-lawan-malaysia-11-zhx.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Rachel/Febi Kalah, Indonesia Imbang Lawan Malaysia 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/gelandang_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Beckham Putra Beri Respons Menohok di Tengah Spekulasi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement