HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Berencana Serang Timnas Vietnam Habis-habisan di Piala Asia 2023, Ini Alasannya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |11:13 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Berencana Serang Timnas Vietnam Habis-habisan di Piala Asia 2023, Ini Alasannya!
Skuad Timnas Indonesia siap hadapi Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, sebut Timnas Indonesia berencana serang Timnas Vietnam habis-habisan di Piala Asia 2023. The Thao 247 melontarkan pernyataan tersebut karena Timnas Indonesia akan menambah kekuatannya usai meraih hasil negatif di dua laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di mana, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kalah dari Irak 1-5 dan imbang 1-1 dengan Filipina pada November 2023 ini di dua laga awal Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil negatif tersebut membuat skuad Garuda berada di dasar klasemen sementara Grup F dengan satu poin.

Selanjutnya, Timnas Indonesia masih memiliki empat laga sisa di babak kedua kualifikasi ini. Timnas Indonesia akan bersua Vietnam dua kali (kandang-tabdang) pada Maret 2024 sebelum menjamu Irak dan Filipina pada Juni 2024 mendatang.

Sebelum kembali melakoni sisa laga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan lebih dulu tampil di Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia segrup dengan Vietnam, Jepang, dan Irak, di Grup D.

Timnas Indonesia

Baru-baru ini, media Vietnam, The Thao 247, menyebut Timnas Indonesia berencana serang Timnas Vietnam habis-habisan di Piala Asia 2023. Alasannya, karena Timnas Indonesia akan diperkuat empat pemain naturalisasi tambahan yakni Jay Idzes, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On dan Ragnar Oratmangoen.

"Indonesia berencana menyerang Timnas Vietnam," tulis judul artikel yang dibuat The Thao 247, dikutip Sabtu (25/11/2023).

Halaman:
1 2
      
