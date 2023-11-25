Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Bantu Wolverhampton Wanderers U-21 Kalahkan Sparta Praha U-21

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |09:28 WIB
Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Bantu Wolverhampton Wanderers U-21 Kalahkan Sparta Praha U-21
Pemain Berdarah Indonesia, Justin Hubner saat bersama Wolverhampton Wanderers U-21. (Foto: Instagram/wolvesacademy)
A
A
A

CALON pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, bantu Wolverhampton Wanderers U-21 kalahkan Sparta Praha U-21. Bek 20 tahun itu tampil penuh selama 90 menit dan menjadi tembok kokoh yang membuat Wolves U-21 sukses mencuri tiga poin.

Sebagaimana diketahui, Wolverhampton Wanderers U-21 telah mencatatkan kemenangan beruntun di Grup A Premier League International Cup 2023-2024. Kali ini, Wolves U-21 menang atas Sparta Praha U-21 dengan skor 2-1 di Molineux, Sabtu (25/11/2023) dini hari WIB.

Gol-gol kemenangan klub Justin Hubner itu dilesakkan oleh Tawanda Chirewa (pen 21') dan Matty Whittingham 85'). Sementara itu, Sparta Praha hanya bisa membalas satu gol via aksi Schanelec di menit ke-90+3.

Gol telat Sparta Praha sempat membuat menit-menit terakhir masa tambahan waktu menjadi menegangkan. Beruntung, Justin Hubner dan kolega tetap kokoh di barisan pertahanan untuk menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan.

Justin Hubner jadi kapten di laga Wolves U-21 vs Sparta Praha U-21

Justin Hubner sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U-21 tampil tenang dan sigap dalam laga itu. Selanjutnya, Wolves U-21 akan kembali beraksi di Premier League International Cup 2023-2024 saat menjamu Nice di Aggborough (29/11/2023).

Sebagai informasi, Justin Hubner merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini sedang menjalani proses naturalisasi. Proses perpindahan kewarganegaraan bek kelahiran Belanda itu sudah masuk tahap akhir usai berkasnya diterima DPR RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435/pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422/azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188389/pratama_arhan-CMD5_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Pratama Arhan Absen di Laga Persib Bandung vs Bangkok United?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652907/uinsgd-dan-unj-juara-campus-league-futsal-the-nationals-2025-njo.webp
UINSGD dan UNJ Juara Campus League Futsal The Nationals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/gelandang_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Beckham Putra Beri Respons Menohok di Tengah Spekulasi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement