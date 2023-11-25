Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Bantu Wolverhampton Wanderers U-21 Kalahkan Sparta Praha U-21

Pemain Berdarah Indonesia, Justin Hubner saat bersama Wolverhampton Wanderers U-21. (Foto: Instagram/wolvesacademy)

CALON pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, bantu Wolverhampton Wanderers U-21 kalahkan Sparta Praha U-21. Bek 20 tahun itu tampil penuh selama 90 menit dan menjadi tembok kokoh yang membuat Wolves U-21 sukses mencuri tiga poin.

Sebagaimana diketahui, Wolverhampton Wanderers U-21 telah mencatatkan kemenangan beruntun di Grup A Premier League International Cup 2023-2024. Kali ini, Wolves U-21 menang atas Sparta Praha U-21 dengan skor 2-1 di Molineux, Sabtu (25/11/2023) dini hari WIB.

Gol-gol kemenangan klub Justin Hubner itu dilesakkan oleh Tawanda Chirewa (pen 21') dan Matty Whittingham 85'). Sementara itu, Sparta Praha hanya bisa membalas satu gol via aksi Schanelec di menit ke-90+3.

Gol telat Sparta Praha sempat membuat menit-menit terakhir masa tambahan waktu menjadi menegangkan. Beruntung, Justin Hubner dan kolega tetap kokoh di barisan pertahanan untuk menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan.

Justin Hubner sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U-21 tampil tenang dan sigap dalam laga itu. Selanjutnya, Wolves U-21 akan kembali beraksi di Premier League International Cup 2023-2024 saat menjamu Nice di Aggborough (29/11/2023).

Sebagai informasi, Justin Hubner merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini sedang menjalani proses naturalisasi. Proses perpindahan kewarganegaraan bek kelahiran Belanda itu sudah masuk tahap akhir usai berkasnya diterima DPR RI.