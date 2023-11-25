Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia Ini Nikahi Perempuan Lebih Tua yang Seksi, Nomor 1 si Penakluk Janda Kembang

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |07:39 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia Ini Nikahi Perempuan Lebih Tua yang Seksi, Nomor 1 si Penakluk Janda Kembang
5 Pesepakbola Top Dunia Ini Nikahi Perempuan Lebih Tua yang Seksi. (Foto: Instagram/pilarrubio)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang nikahi perempuan seksi lebih tua akan diulas Okezone. Sepakbola adalah olahraga nomor satu yang sangat populer dan menarik minat banyak penonton di seluruh dunia dari berbagai kalangan.

Tak heran jika banyak orang yang ingin menjadi pesepakbola top dunia. Setelah menjadi pesepakbola profesional, pasti banyak wanita yang menyukainya. Namun, ternyata ada beberapa pesepakbola top dunia yang justru menikahi perempuan seksi yang lebih tua dari mereka. Siapa saja?

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia Ini Nikahi Perempuan Lebih Tua yang Seksi:

5. Cesc Fabregas (36 Tahun) – Daniella Semaan (48 Tahun)

Cesc Fabregas bersama Daniella Semaan dan keluarga kecil mereka

Cesc Fabregas merupakan mantan pemain top dunia yang pernah membela Chelsea, Barcelona, hingga Arsenal. Pria yang kini berusia 36 tahun itu menikahi janda asal Lebanon, Daniella Semaan, yang lebih tua darinya (48 tahun).

Setelah berpacaran sejak 2011, Fabregas dan Daniella Semaan resmi menikah pada 2018. Hubungan mereka pun sudah dikaruniai sejumlah anak. Di antaranya, Lia yang lahir pada 2013, Capri (2015) dan Leonardo (2017).

4. Mauro Icardi (30 Tahun) – Wanda Nara (36 Tahun)

Mauro Icardi dan Wanda Nara

Mauro Icardi saat ini bermain untuk klub Turki, Galatasaray. Eks pemain PSG dan Inter Milan itu menikahi Wanda Nara pada 2014 atau setelah berpacaran selama satu tahun.

Mereka pun dikaruniai anak yakni Francesca yang lahir pada 19 Januari 2015 dan Isabella (27 Oktober 2019). Namun sebelumnya, Wanda Nara adalah mantan istri Maxi Lopez, eks rekan Mauro Icardi di Sampdoria. Bersama Maxi Lopez, Wanda Nara memiliki tiga anak.

