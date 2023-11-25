Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Perempuan Cantik yang Dinikahi Pesepakbola Tua, Nomor 1 Terpaut 24 Tahun dengan Legenda Tottenham Hotspur!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |05:18 WIB
5 Perempuan Cantik yang Dinikahi Pesepakbola Tua, Nomor 1 Terpaut 24 Tahun dengan Legenda Tottenham Hotspur!
Maeva Denat menikah dengan pesepakbola tua. (Foto: Instagram/@maevadenat12)
A
A
A

5 perempuan cantik yang dinikahi pesepakbola tua akan diulas dalam artikel ini. Sebab, selain aksi di lapangan, kisah asmara para pesepakbola dunia jadi hal yang juga ramai disorot publik.

Apalagi, sejumlah pesepakbola memliki kisah asmara yang tak biasa. Mereka memilih menikahi perempuan yang usianya terpaut jauh lebih muda.

Lantas, siapa saja pesepakbola itu? Berikut 5 perempuan cantik yang dinikahi pesepakbola tua.

5. Searle Charlotte

Searle Charlotte

Salah satu perempuan cantik yang dinikahi pesepakbola tua adalah Searle Charlotte. Dia diketahui menikah dengan Brendan Rodgers.

Sosok Brendan Rodgers sendiri memang lebih tersohor namanya sebagai pelatih, ketimbang pemain. Dia sudah menangani tim-tim kuat, mulai dari Liverpool hingga Leicester City.

Searle Charlotte pun kepincut sosok Brendan Rodgers. Usia yang beda jauh tak jadi halangan bagi kisah cinta mereka. Diketahui, pasangan ini berbeda 11 tahun. Brendan Rodgers sendiri kini sudah berusia 50 tahun.

4. Andrea Rajacic

Andrea Rajacic

Kemudian, ada Andrea Rajacic. Perempuan cantik ini juga kepincut pesona pesepakbola top dunia. Dia menjalin asmara dengan legenda Arsenal, Thierry Henry.

Hubungan asmara mereka sempat dapat sorotan besar saat awal berpacaran pada 2008. Sebab, Andrea Rajacic terpaut 9 tahun lebih muda dari Henry.

Halaman:
1 2 3
      
