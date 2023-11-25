Hasil PSG vs AS Monaco di Liga Prancis 2023-2024: Drama 7 Gol, Les Parisiens Amankan Poin Penuh!

HASIL PSG vs AS Monaco di Liga Prancis 2023-2024 sudah diketahui. Laga pekan ke-13 itu dimenangkan Les Parisiens -julukan PSG- dengan skor 5-2.

Laga PSG vs AS Monaco yang digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, pada Sabtu (25/11/2023) dini hari WIB diwarnai drama 6 gol. Gol-gol PSG sendiri tercipta lewat aksi Goncalo Ramos (18’), Kylian Mbappe (39’), Ousmane Dembele (70’), Vitinha (72’), dan Randal Kolo Muani (90+6’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di babak pertama. Jual beli serangan langsung mewarnai pertandingan karena kedua tim sama-sama ingin membuka keunggulan lebih dahulu.

PSG sendiri sudah punya peluang emas di menit ketujuh. Sayangnya, tendangan keras Kylian Mbappe kala itu masih bisa dihalau kiper AS Monaco, Philipp Kohn.

Pada menit ke-18, PSG akhirnya memecah kebuntuan. Goncalo Ramos berhasil memanfaatkan kesalahan kiper untuk melepaskan tembakan ke gawang. PSG pun unggul 1-0!

Sayangnya, selang 4 menit kemudian, AS Monaco berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Takumi Minamino. Dia memanfaatkan kesalahan besar Gianluigi Donnarumma untuk menyarangkan bola ke gawang PSG. Kedudukan menjadi imbang 1-1.

Pada menit ke-39, PSG mendapat hadiah penalti dari wasit. Pasalnya, Magassa melakukan pelanggaran terhadap Mbappe di area terlarang. Mbappe yang maju sebagai algojo penalti pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga PSG kembali unggul 2-1.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berusaha mencetak gol tambahan. Sayangnya, usaha kedua tim sama-sama tak membuahkan hasil manis. Skor 2-1 untuk keunggulan PSG pun terjaga hingga akhir babak pertama.