MLS Tambah Kuota Designated Player pada 2024, Efek Lionel Messi?

LIGA Sepakbola Amerika Serikat atau Major League Soccer (MLS) kabarnya akan menambah jumlah designated player untuk setiap tim pada 2024. Apakah ini efek dari hadirnya Lionel Messi di pentas MLS?

Designated player sendiir merupakan peraturan khusus di MLS sebagai salah satu cara untuk memikat penonton. Pada dasarnya, tiap tim mendapat slot untuk mendatangkan pemain bintang tanpa harus memikirkan soal aturan batasan gaji pemain.

Bintang Argentina, Lionel Messi, adalah salah satu pemain yang dikontrak mengisi slot designated player untuk tim Inter Miami. Di tim yang sama, ada beberapa pemain dunia lainnya, seperti Sergio Busquets dan Jordi Alba.

BACA JUGA: David Beckham Punya Rencana Ambisius untuk Kelanjutan Karier Lionel Messi di Inter Miami

Jurnalis Amerika Serikat, Caleb Pongratz, mengungkapkan bahwa peraturan terkait jumlah designated player di MLS akan bertambah pada musim depan. Dikabarkan, nantinya tiap tim akan mendapatkan jumlah empat slot pemain bintang.