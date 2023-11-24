David Beckham Punya Rencana Ambisius untuk Kelanjutan Karier Lionel Messi di Inter Miami

FLORIDA - Pemilik Inter Miami, David Beckham mempunyai rencana ambisius untuk kelanjutan karier Lionel Messi. Beckham mengatakan ingin menjadikan Messi sebagai 'magnet' untuk mempromosikan sepak bola Amerika Serikat.

Lionel Messi memiliki kontrak yang unik bersama The Herons -julukan Inter Miami. Diketahui, pemain berusia 36 tahun itu akan memiliki saham klub setelah pensiun di Inter Miami.

Tak ayal, Messi diprediksi akan tinggal lebih lama lagi di Amerika Serikat kendati sudah pensiun. Beckham melihat hal ini sebagai peluang untuk memanfaatkan nama besar Messi.

Beckham ingin memastikan, Messi tetap berpengaruh untuk sepak bola Amerika Serikat meski sudah gantung sepatu. Bekas penyerang Manchester United itu berharap, Messi mau menerima peran itu.

"Saya melihat keterlibatan Leo (Messi) di liga jauh lebih lama dibandingkan waktu bermainnya ,” kata Beckham dinukil dari Diario AS, Jumat (24/11/2023).

“Kami sangat ingin mempertahankannya untuk membantu menarik pemain dan terlibat dalam perkembangan sepak bola klub dan sepak bola di Amerika Serikat. Saya pikir itu akan sangat menyenangkan baginya, seperti halnya bagi saya," tambahnya.