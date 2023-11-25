Media Vietnam Soroti Nasib Shin Tae-yong di Kursi Pelatih Timnas Indonesia Usai Gagal Menang di 2 Laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

MEDIA Vietnam, Dantri, soroti nasib Shin Tae-yong di kursi pelatih Timnas Indonesia usai gagal menang di 2 laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menyebut nasib Shin Tae-yong terancam jika Timnas Indonesia tak bisa sukses di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ya, Timnas Indonesia sudah melakoni 2 laga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, melawan Timnas Irak di laga perdana Grup F, Asnawi Mangkualam cs kalah telak dengan skor 1-5. Sementara saat melawan Filipina, Timnas Indonesia ditahan 1-1.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia terbenam di dasar klasemen sementara Grup F saat ini. Mereka baru mengoleksi 1 poin, kalah selisih gol dari Timnas Filipina yang bertengger di urutan ketiga dengan raihan 1 poin juga.

Dantri menyebut Timnas Indonesia mendapat kritikan keras usai hanya bermain imbang melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia dinilai terus tampil mengecewakan dalam perjalanannya sejauh ini di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Timnas Indonesia mendapat kritik keras usai bermain imbang dengan Filipina,” tulis Dantri, dikutip Sabtu (24/11/2023).

“Tim Indonesia terus tampil mengecewakan karena hanya bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Hasil ini membuat peringkat Timnas Indonesia berada di bawah Timnas Vietnam pada klasemen Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,” lanjutnya.

“Pada laga Grup F yang berlangsung tadi malam, Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Filipina dan Vietnam kalah 0-1 dari Irak. Khusus bagi Indonesia, membiarkan Filipina bermain imbang merupakan hasil yang mengecewakan bagi para pencinta sepakbola di sana,” jelas Dantri.