Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong yang Kaget Lihat Kiper Timnas Indonesia Cium Tangannya

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:27 WIB
Kisah Shin Tae-yong yang Kaget Lihat Kiper Timnas Indonesia Cium Tangannya
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Shin Tae-yong yang kagent lihat kiper Timnas Indonesia cium tangannya akan jadi pembahasan di artikel kali ini. Momen itu terjadi ketika Shin Tae-yong menangani skuad Timnas Indonesia U-19.

Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-19- menjalani pemusatan latihan untuk mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia U-20 2021. Sayang, gelaran itu batal karena pandemi Covid-19.

Jelang latihan berlangsung, Muhammad Adi Satryo yang merupakan penjaga gawang Timnas Indonesia U-19 mencium tangan Shin Tae-yong. Mendapati perlakuan tersebut, respons kaget sempat terlihat dari wajah sang pelatih.

Seperti diketahui, di budaya Indonesia, mencium tangan orang yang lebih tua merupakan hal biasa. Mungkin kebiasaan ini yang jarang atau bahkan tidak pernah dilihat Shin Tae-yong di negara asalnya, Korea Selatan.

Sayangnya, beberapa hari terakhir Shin Tae-yong tengah mendapat sorotan negatif dari pecinta sepakbola Tanah Air. Hal tersebut menyusul hasil buruk Timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hanya mampu bermain imbang 1-1 kala menghadapi Filipina. Laga tersebut merupakan matchday kedua Grup F.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652509/apresiasi-semua-pendukung-timnas-indonesia-jersey-pemain-ke12-resmi-diluncurkan-xyz.webp
Apresiasi Semua Pendukung Timnas Indonesia, Jersey Pemain ke-12 Resmi Diluncurkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Jay Idzes Berkelas! Lini Serang Fiorentina Dibuat Mati Kutu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement