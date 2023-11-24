Kisah Shin Tae-yong yang Kaget Lihat Kiper Timnas Indonesia Cium Tangannya

KISAH Shin Tae-yong yang kagent lihat kiper Timnas Indonesia cium tangannya akan jadi pembahasan di artikel kali ini. Momen itu terjadi ketika Shin Tae-yong menangani skuad Timnas Indonesia U-19.

Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-19- menjalani pemusatan latihan untuk mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia U-20 2021. Sayang, gelaran itu batal karena pandemi Covid-19.

Jelang latihan berlangsung, Muhammad Adi Satryo yang merupakan penjaga gawang Timnas Indonesia U-19 mencium tangan Shin Tae-yong. Mendapati perlakuan tersebut, respons kaget sempat terlihat dari wajah sang pelatih.

Seperti diketahui, di budaya Indonesia, mencium tangan orang yang lebih tua merupakan hal biasa. Mungkin kebiasaan ini yang jarang atau bahkan tidak pernah dilihat Shin Tae-yong di negara asalnya, Korea Selatan.

Sayangnya, beberapa hari terakhir Shin Tae-yong tengah mendapat sorotan negatif dari pecinta sepakbola Tanah Air. Hal tersebut menyusul hasil buruk Timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hanya mampu bermain imbang 1-1 kala menghadapi Filipina. Laga tersebut merupakan matchday kedua Grup F.