Gavi Cedera Parah, Barcelona Mulai Pertimbangkan Cari Pengganti pada Bursa Transfer Musim Dingin 2024

BARCELONA – Kabar buruk menimpa Barcelona yang harus kehilangan salah satu sosok vital di lini tengah, Gavi, karena cedera parah. Mendapati kondisi ini, Barcelona mulai mempertimbangkan cari pengganti Gavi pada bursa transfer musim dingin 2024.

Sebagaimana diketahui, pada Januari 2024, bursa transfer musim dingin akan dibuka. Klub-klub pun akan bisa menjual dan membeli pemain.

Kehilangan Gavi membuat pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mau tak mau mencari pengganti untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Pasalnya, Gavi yang mengalami cedera ACL saat membela Timnas Spanyol beberapa waktu lalu kemungkinan akan absen dalam waktu yang lama.

"Pengganti Gavi? Belum ada yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya akan berbicara dengan Deco untuk melihat apa yang harus dilakukan," ungkap Xavi, dilansir dari Football Espana, Sabtu (25/11/2023).

"Saya terus berbicara dengan presiden (Joan Laporta) dan juga Deco setiap hari. Kami akan mengumumkan apa yang perlu disampaikan," lanjutnya.