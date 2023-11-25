Janji Guardiola, Tidak Akan Tinggalkan Manchester City meskipun Terdegradasi

PELATIH Manchester City, Josep Guardiola, tebar janji kepada timnya. Dia memastikan tidak akan meninggalkan Manchester City, meskipun timnya terdegradasi,

Sebagaimana diketahui, Man City sedang di ujung tanduk karena kemungkinan pengurangan poin hingga degradasi dari Liga Inggris (EPL). Sebelumnya, Everton sudah mendapat penalti pengurangan 10 poin pada awal bulan ini. Everton diganjar hukuman itu karena melanggar regulasi finansial liga Inggris.

Kini, Manchester City dan Chelsea juga tengah diinvestigasi karena dianggap melanggar peraturan finansial. Tidak tanggung-tanggung, The Citizens -julukan Man City- dihadapkan dengan 115 tuntutan pelanggaran!

"Untuk saat ini, kami tidak bersalah sampai terbukti bahwa memang bersalah. Saya tahu banyak yang menginginkan ini (Man City dihukum). Saya bisa merasakannya," tutur Guardiola, dikutip dari Goal, Sabtu (25/11/2023).

"Saya akan menunggu. Tunggu dan lihat saja terlebih dahulu. Nanti setelah keputusannya sudah ada, kami akan menjelaskannya," lanjutnya.