Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of The Match Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Claudio Echeverri!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |23:11 WIB
Man of The Match Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Claudio Echeverri!
Claudio Echeverri jadi man of the match laga Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

MAN of the match Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah gelandang Timnas Argentina U-17, Claudio Echeverri.

Duel Brasil U-17 vs Argentina U-17 baru saja rampung digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (24/11/2023) malam WIB. Dalam laga itu, Claudio Echeverri tampil gemilang.

Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17

Echverri bahkan jadi aktor penting dalam kemenangan telak Argentina U-17 atas Brasil U-17 dengan skor 3-0. Dia mencetak tiga gol dalam laga itu, yakni pada menit ke-28, 58, dan 71.

Lini tengah La Albiceleste -julukan Timnas Argentina U-17- memang cukup hidup dengan peranan pemain Echeverri yang mengenakan nomor punggung 10 itu. Sebab, dia mampu menjaga kestabilan pola permainan timnya.

Dalam laga itu, Argentina U-17 sendiri sejatinya bermain berimbang melawan Brasil U-17. Pasalnya, persentasenya 53 persen berbanding 47 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652859/kejurnas-horseback-archery-kelud-2025-sukses-digelar-72-peserta-dari-17-provinsi-bersaing-ketat-kbs.webp
Kejurnas Horseback Archery Kelud 2025 Sukses Digelar: 72 Peserta dari 17 Provinsi Bersaing KetatÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/putri_kw.jpg
Komentar Putri KW usai Indonesia Tembus Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement