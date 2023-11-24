Man of The Match Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Claudio Echeverri!

Claudio Echeverri jadi man of the match laga Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)

MAN of the match Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah gelandang Timnas Argentina U-17, Claudio Echeverri.

Duel Brasil U-17 vs Argentina U-17 baru saja rampung digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (24/11/2023) malam WIB. Dalam laga itu, Claudio Echeverri tampil gemilang.

Echverri bahkan jadi aktor penting dalam kemenangan telak Argentina U-17 atas Brasil U-17 dengan skor 3-0. Dia mencetak tiga gol dalam laga itu, yakni pada menit ke-28, 58, dan 71.

Lini tengah La Albiceleste -julukan Timnas Argentina U-17- memang cukup hidup dengan peranan pemain Echeverri yang mengenakan nomor punggung 10 itu. Sebab, dia mampu menjaga kestabilan pola permainan timnya.

Dalam laga itu, Argentina U-17 sendiri sejatinya bermain berimbang melawan Brasil U-17. Pasalnya, persentasenya 53 persen berbanding 47 persen.