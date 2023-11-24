Timnas Jerman U-17 Tembus Semifinal Piala Dunia U-17 2023, Mentalitas Jadi Kunci Sukses Singkirkan Spanyol U-17!

JAKARTA – Timnas Jerman U-17 sukses tembus semifinal Piala Dunia U-17 2023. Bek Timnas Jerman U-17, Finn Jeltsch, pun membeberkan kunci sukses timnya mengalahkan Spanyol U-17 di babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023.

Menurut Finn Jeltsch, mentalitas Timnas Jerman U-17 jadi kunci utama bisa memenangi laga sulit itu. Alhasil, Jerman U-17 berhasil menyingkirkan Spanyol U-17 dengan skor tipis 1-0 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Jumat (24/11/2023) sore WIB.

Gol semata wayang Timnas Jerman U-17 dalam laga itu sendiri dicetak lewat sontekan penalti Paris Brunner pada menit ke-64. Sejatinya, Spanyol U-17 berusaha keras mengejar ketertinggalannya di sisa waktu normal babak kedua. Mereka bermain semakin agresif.

Bahkan, secara penguasaan bola, skuad muda La Roja -julukan Timnas Spanyol- lebih dominan. Mereka tercatat mengantongi 62 persen penguasaan bola berbanding Der Paser -julukan Timnas Jerman- muda yang hanya 21 persen saja.

Tetapi, usaha Spanyol U-17 gagal berbuah manis. Di penghujung pertandingan, kiper Spanyol U-17, Raul Jimenez Latorre, malah terkena kartu merah karena melanggar lawan di luar kotak penalti.

Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, skor 1-0 pun berhasil dipertahankan anak asuh Christian Wueck untuk melaju ke semifinal. Finn Jeltsch mengatakan Jerman U-17 bisa memenangkan semua pertandingan dengan mentalitas yang dimiliki. Mereka yakin bahwa apa pun situasinya, mereka bakal tampil sebagai juara.