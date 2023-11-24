Hasil Babak Pertama Timna Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Tim Tango Unggul 1-0

JAKARTA - Timnas Brasil U-17 menghadapi Timnas Argentina U-17 di perempat final Piala Dunia U-17 2023. Kedua tim saling berhadapan di Jakarta International Stadium, Jumat (24/11/2023) malam WIB.

Hingga babak pertama selesai, Timnas Argentina U-17 unggul tipis 1-0. Claudio Echeverri membawa Tim Tango memimpin lebih dulu di menit ke-28.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Brasil U-17 dan Argentina U-17 langsung bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas laga yang cukup tinggi dengan saling jual dan beli serangan.

Pada menit ke-15, La Selecao -julukan Brasil U-17 hampir sama unggul atas Argentina U-17. Sayangnya, sepakan Rayan masih tipis di samping gawang tim lawan.

Tim asuhan Diego Placente mulai menggempur pertahanan Brasil U-17 memasuki menit ke-20. Namun, pertahanan Brasil U-17 cukup kokoh menghalau gelombang serangan yang datang.