Jelang Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17, Tim Samba Muda Tak Terpengaruh Kekalahan Seniornya!

JAKARTA - Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, memastikan anak asuhnya sama sekali tidak terpengaruh dengan kekalahan yang diderita tim seniornya dari Timnas Argentina. Fokus mereka saat ini hanya pada Piala Dunia U-17 2023.

Tim Samba Muda akan menghadapi Timnas Argentina U-17 di babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Duel klasik dua negara Amerika Selatan ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium (StadionJIS), Jakarta, Jumat (24/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Menariknya, kedua negara itu juga baru saja bertemu di level senior dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL. Adapun Brasil harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Argentina di Stadion Maracana, Sao Paulo, Rabu 22 November 2023.

Meski begitu, Leal menegaskan saat ini tidak ada yang mengganggu fokus timnya, termasuk kekalahan Brasil dari Argentina. Kaua Elias dan kawan-kawan saat ini fokus pada laga melawan tim muda La Albiceleste di Piala Dunia U-17 2023.

“Fokus kami di sini, di Piala Dunia U-17. Tidak ada yang bisa menggesernya. Kami sama sekali tidak terpengaruh kekalahan timnas senior di Maracana,” kata Leal dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, Jumat (24/11/2023).

“Bisa hadir di Piala Dunia ini lagi saja sudah menjadi kebanggaan bagi kami. Apalagi kami memiliki peluang lolos ke empat besar,” sambung pria asal Brasil itu.