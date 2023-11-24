Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17, Tim Samba Muda Tak Terpengaruh Kekalahan Seniornya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |12:26 WIB
Jelang Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17, Tim Samba Muda Tak Terpengaruh Kekalahan Seniornya!
Phelipe Leal memberi instruksi kepada Timnas Brasil U-17 saat berlatih di Stadion JIS (Foto: CBF)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, memastikan anak asuhnya sama sekali tidak terpengaruh dengan kekalahan yang diderita tim seniornya dari Timnas Argentina. Fokus mereka saat ini hanya pada Piala Dunia U-17 2023.

Tim Samba Muda akan menghadapi Timnas Argentina U-17 di babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Duel klasik dua negara Amerika Selatan ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium (StadionJIS), Jakarta, Jumat (24/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Nicolas Otamendi memecah kebuntuan Timnas Argentina 1-0 ke gawang Timnas Brasil (Foto: Reuters/Ricardo Moraes)

Menariknya, kedua negara itu juga baru saja bertemu di level senior dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL. Adapun Brasil harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Argentina di Stadion Maracana, Sao Paulo, Rabu 22 November 2023.

Meski begitu, Leal menegaskan saat ini tidak ada yang mengganggu fokus timnya, termasuk kekalahan Brasil dari Argentina. Kaua Elias dan kawan-kawan saat ini fokus pada laga melawan tim muda La Albiceleste di Piala Dunia U-17 2023.

“Fokus kami di sini, di Piala Dunia U-17. Tidak ada yang bisa menggesernya. Kami sama sekali tidak terpengaruh kekalahan timnas senior di Maracana,” kata Leal dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, Jumat (24/11/2023).

“Bisa hadir di Piala Dunia ini lagi saja sudah menjadi kebanggaan bagi kami. Apalagi kami memiliki peluang lolos ke empat besar,” sambung pria asal Brasil itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/49/1652537/arbi-aditama-dan-astra-honda-juara-asia-arrc-ap250-und.webp
Arbi Aditama dan Astra Honda Juara Asia ARRC AP250
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/thom_haye.jpg
Begini Sikap Thom Haye Jawab Rumor Giovanni van Bronckhorst Bakal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement