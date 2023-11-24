2 Negara Ini Ternyata Pernah Didiskualifikasi di Piala Dunia U-17, Nomor 1 Punya Titel Juara Dunia!

SEBANYAK 2 negara yang ternyata pernah didiskualifikasi di Piala Dunia U-17 akan diulas Okezone. Baru-baru ini, beredar kabar Timnas Prancis U-17 terancam didiskualifikasi dari Piala Dunia U-17 2023 Indonesia karena menggunakan pemain ilegal.

Pemain ilegal Les Bleus U-17 yang dimaksud adalah Yanis Issoufou. Menurut akun Twitter @ActuFoot_, penyerang 17 tahun itu bermasalah karena sebelumnya telah memperkuat Niger U-17 di Kualifikasi Piala Afrika U-17 2023 sepanjang Juni 2022.

Piala Afrika U-17 2023 sendiri menjadi syarat untuk lolos ke Piala Dunia U-17 2023. Menurut regulasi FIFA, Yanis Issoufou tidak boleh dimainkan oleh Prancis karena sebelumnya pernah memperkuat Niger di rangkaian ajang yang sama yakni Piala Dunia U-17 2023.

Namun, Timnas Prancis U-17 justru telah memainkan Yanis Issoufou di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Akibatnya, Burkina Faso yang sudah tereliminasi, berencana mengajukan banding sehingga Prancis terancam didiskualifikasi di Piala Dunia U-17 2023.

Hingga saat ini, belum ada respons baik dari FIFA apakah Prancis U-17 didiskualifikasi atau tidak di Piala Dunia U-17 2023. Satu hal yang pasti, ada 2 negara yang ternyata pernah didiskualifikasi di Piala Dunia U-17.

Berikut 2 Negara yang Ternyata Pernah Didiskualifikasi di Piala Dunia U-17:

2. Timnas Guinea U-17

Timnas Guinea U-17 pernah disanksi Federasi Sepakbola Afrika (CAF) untuk dua edisi Piala Afrika U-17 dan Piala Dunia U-17. Penyebabnya, mereka memainkan dua pemain yang tidak memenuhi syarat di Piala Afrika U-17 2019, Aboubacar Conte dan Ahmed Tidiane Keita.

Saat itu, Guinea merupakan runner up Piala AFrika U-17 2019 usai kalah adu penalti dari Kamerun. Namun, kedua pemain di atas dianggap mencuri umur. Akibatnya, Guinea batal tampil di Piala Dunia U-17 2019 dan digantikan Senegal.