Jelang Laga PSG vs AS Monaco, Luis Enrique Tak Panik Les Parisiens Kehilangan 4 Pemain

Luis Enrique tak panik PSG kehilangan empat pemain saat hadapi AS Monaco (Foto: REUTERS)

JELANG laga PSG vs AS Monaco, Luis Enrique tak panik kehilangan empat pemain. Paris Saint-Germain (PSG) tidak akan diperkuat oleh Marquinhos, Warren Zaire-Emery, Nuno Mendes, dan Presnel Kimpembe.

PSG bakal menghadapi Monaco pada pekan ke-13 Liga Prancis 2023-2024. Laga ini akan digelar di Parc des Princes, Paris pada Sabtu (25/11/2023) dini hari WIB nanti.

Laga tersebut akan menjadi penting karena kedua tim hanya terpaut tiga poin di klasemen. Saat ini, Les Parisiens -julukan PSG- unggul menempati puncak klasemen sementara dengan koleksi 27 poin.

Meski begitu, PSG akan kehilangan empat pemain karena cedera. Mereka adalah Marquinhos, Warren Zaire-Emery, Nuno Mendes, dan Presnel Kimpembe yang kemungkinan akan absen lawan AS Monaco.

Enrique mengatakan deretan cedera itu bukan masalah yang terlalu besar. Sebab, bekas pelatih Barcelona itu yakin skuadnya masih memiliki pemain lain yang mampu menggantikan mereka.