Shin Tae-yong terancam digantikan jika Timnas Indonesia main buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK lima calon pengganti Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia gagal di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dibahas di sini. Nasib sang pelatih asal Korea Selatan kini terancam karena hasil buruk di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – hanya memetik satu poin dari dua laga perdana di ajang tersebut. Mereka dihancurkan 1-5 oleh Irak dan tertahan 1-1 oleh Filipina.

Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong bakal bergantung kepada bagaimana kiprah Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun jika gagal, setidaknya ada lima pelatih yang cocok menggantikannya.

5. Giovanni van Bronckhorst





Giovanni van Bronckhorst merupakan mantan pemain Timnas Belanda. Dia memiliki darah Indonesia, tepatnya Maluku.

Van Bronckhorst sudah lama menganggur sejak dipecat Glasgow Rangers pada November 2022. Dengan banyaknya pemain berdarah Belanda di Timnas Indonesia, bukan tidak mungkin jika itu memudahkan Van Bronckhorst untuk melatih Timnas Indonesia.

4. Frank de Boer





Frank de Boer punya kaitan dengan Erick Thohir. Sebab, pelatih asal Belanda itu menukangi Inter Milan pada 2016 ketika Erick Thohir memegang klub asal Italia itu.

De Boer telah dikontrak oleh klub Uni Emirat Arab, Al-Jazira, pada Juli 2023 lalu. Namun, kontraknya akan habis pada Juni 2024 dan itu bertepatan dengan selesainya kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berarti nasib Shin Tae-yong sudah bisa ditaksir pada saat itu.