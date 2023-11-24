Terungkap, Kondisi Timnas Indonesia U-17 saat Tahu Gagal Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

SURABAYA – Kondisi Timnas Indonesia U-17 saat tahu gagal lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 diungkap psikolog Timnas Indonesia U-17, Afif Kurniawan. Dia menyebut seluruh pemain cukup terpukul saat mengetahui hal tersebut.

Afif Kurniawan mengatakan para pemain tidak bisa menepis rasa sedih ketika tersingkir dalam ajang itu. Dia menilai hal tersebut adalah fase yang cukup wajar terjadi karena mereka pun sudah berjuang dengam sungguh-sungguh.

”Selama 24 jam setelah diumumkan skor Meksiko yang kemudian menang 4-0, saat itu kami di ruang makan situasinya jadi seperti ada mendung,” ujar Afif, dikutip dari keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (24/11/2023).

“Dalam perspektif psikologi, ketika mereka bersedih, maka dibiarkan saja selama 24 jam,” lanjutnya.

“Itu proses yang sangat wajar bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa mereka gagal melaju," jelas Afif.