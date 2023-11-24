Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Perlahan Bangkit di Liga 1 2023-2024, Dony Tri Pamungkas Minta The Jakmania Terus Berikan Dukungan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |01:38 WIB
Persija Jakarta Perlahan Bangkit di Liga 1 2023-2024, Dony Tri Pamungkas Minta The Jakmania Terus Berikan Dukungan
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, menyoroti kiprah timnya yang perlahan berhasil bangkit di Liga 1 2023-2024. Dia pun meminta The Jakmania -sebutan suporter Persija Jakarta- untuk terus memberikan dukungan kepada Persija agar meneruskan raihan positif ini.

Dony menyadari Persija saat ini belum berada di papan atas klasemen Liga 1 2023-2024. Demi mencapai posisi itu, tim asal ibu kota tersebut pun akan terus membutuhkan dukungan suporter.

Dony Tri Pamungkas

"Sebagaimana kita tahu, saat ini posisi Persija sedang kurang bagus. Saya sebagai pemain membutuhkan dukungan kalian," ucap Dony Tri Pamungkas, dilansir dari laman Persija, Jumat (24/11/2023).

Dalam laga terdekat, Persija akan melawan Bhayangkara FC. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu 26 November 2023.

Dony mengatakan dukungan suporter akan membuat Persija tampil lebih semangat dalam setiap laga. Dia pun yakin The Jakmania pasti tidak akan kenal lelah dalam mendukung Persija.

"Jadi, mohon untuk selalu support pemain-pemain Persija," tutur Dony.

Halaman:
1 2
      
