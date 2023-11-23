Jika Latih Timnas Thailand dengan Pencapaian saat Tangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Sudah Dipecat?

JIKA latih Timnas Thailand dengan pencapaian saat tangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah dipecat? Sebab, pria asal Korea Selatan itu hingga kini belum mempersembahkan gelar apa pun.

PSSI-nya Thailand, FAT, baru saja membuat kejutan dengan memecat Alexandre Polking. Pria berdarah Brasil itu diberhentikan dari jabatannya pada Rabu 22 November 2023 sore WIB.

Posisi Polking kemudian digantikan oleh Masatada Ishii. Pria asal Jepang itu sudah cukup malang melintang di sepakbola Thailand bersama klub Buriram United FC.

Pemecatan Polking cukup mengejutkan penggemar sepakbola di kawasan ASEAN. Sebab, pria yang akrab disapa Mano itu sudah mempersembahkan dua titel juara Piala AFF untuk Thailand.

Capaian Polking juga tidak buruk-buruk amat. Dalam 37 laga di semua kompetisi, The Elephant War dibawanya menang 21 kali, seri enam kali, dan 10 kali kalah.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti alasan pemecatan terhadap Mano. Kuat dugaan, pria berusia 47 tahun itu dianggap kurang mampu menyulap Thailand bersaing di level Asia.