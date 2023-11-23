Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Latih Timnas Thailand dengan Pencapaian saat Tangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Sudah Dipecat?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |05:47 WIB
Jika Latih Timnas Thailand dengan Pencapaian saat Tangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Sudah Dipecat?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memimpin jalannya latihan (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JIKA latih Timnas Thailand dengan pencapaian saat tangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah dipecat? Sebab, pria asal Korea Selatan itu hingga kini belum mempersembahkan gelar apa pun.

PSSI-nya Thailand, FAT, baru saja membuat kejutan dengan memecat Alexandre Polking. Pria berdarah Brasil itu diberhentikan dari jabatannya pada Rabu 22 November 2023 sore WIB.

Alexandre Polking

Posisi Polking kemudian digantikan oleh Masatada Ishii. Pria asal Jepang itu sudah cukup malang melintang di sepakbola Thailand bersama klub Buriram United FC.

Pemecatan Polking cukup mengejutkan penggemar sepakbola di kawasan ASEAN. Sebab, pria yang akrab disapa Mano itu sudah mempersembahkan dua titel juara Piala AFF untuk Thailand.

Capaian Polking juga tidak buruk-buruk amat. Dalam 37 laga di semua kompetisi, The Elephant War dibawanya menang 21 kali, seri enam kali, dan 10 kali kalah.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti alasan pemecatan terhadap Mano. Kuat dugaan, pria berusia 47 tahun itu dianggap kurang mampu menyulap Thailand bersaing di level Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652199/ketum-ffi-michael-sianipar-kami-punya-potensi-raih-emas-di-sea-games-2025-pyc.webp
Ketum FFI Michael Sianipar: Kami Punya Potensi Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_filipina_u_22_vs_myanmar.jpg
Filipina Menggila! Hajar Myanmar, Kirim Sinyal Bahaya ke Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement