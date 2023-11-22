Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipecat dari Timnas Thailand, Alexandre Polking Kirim Pesan Menyentuh di Media Sosial

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:03 WIB
Dipecat dari Timnas Thailand, Alexandre Polking Kirim Pesan Menyentuh di Media Sosial
Alexandre Polking resmi dipecat dari Timnas Thailand (Foto: Instagram/Mano Polking)
A
A
A

BANGKOK – Alexandre Polking menyampaikan pesan haru usai dipecat dari kursi pelatih Timnas Thailand. Selepas pemecatan ini, Mano -sapaan akrabnya- mengatakan dirinya akan pulang ke Jerman, beristirahat sembari merayakan Natal bersama keluarga tercinta.

Dua gelar Piala AFF tidak cukup bagi Polking untuk bertahan bersama Timnas Thailand. Satu kemenangan pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tidak lantas membuat Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) puas.

Polking akhirnya dipecat meski sudah menorehkan tinta emas bersama tim berjuluk Gajah Perang. Konspirasi tak mengenakkan pun mengiringi kepergian Polking dari Negeri Gajah Putih.

Sebelumnya tersiar rumor bahwa Manajer Timnas Thailand, Nualphan Lamsam bersekongkol dengan Direktur Teknik, Masatada Ishii untuk menggulingkan Polking. Dan benar saja, Ishii kini ditunjuk menggantikan Polking untuk mengasuh Theerathon Bunmathan dan kolega.

Namun Polking tidak menyesali hal tersebut. Pelatih berkebangsaan Jerman-Brasil ini justru bersyukur atas kenangan manis seala menangani Timnas Thailand.

“Bersyukur atas perjalanan luar biasa selama dua tahun terakhir bersama tim yang luar biasa. Saya membawa kenangan yang luar biasa,” kata Polking dikutip Instagram pribadinya, @manopolking, Rabu (22/11/2023).

