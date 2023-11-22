Breaking News! PSSI-nya Thailand Resmi Pecat Mano Polking dan Tunjuk Masatada Ishii sebagai Pelatih Baru Timnas Thailand!

BREAKING news! PSSI-nya Thailand alias Federasi Sepakbola Thailand (FAT) resmi pecat Alexandre Mano Polking dari kursi pelatih Timnas Thailand. Sebagai penggantinya, FAT menunjuk Masatada Ishii sebagai pelatih baru Timnas Thailand.

Kabar mengejutkan itu disampaikan oleh ASEAN Football di akun Twitter atau X @theaseanball. Dalam laporan akun tersebut, FAT resmi telah mengakhiri kerjasamanya dengan Mano Polking lebih awal meski masih terikat kontrak hingga akhir Maret 2024.

"Asosiasi Sepakbola Thailand (FAT) mengumumkan Mano Polking sudah dipecat dari pelatih kepala tim nasional Thailand," tulis keterangan ASEAN Football di akun Twitter atau X @theaseanball, dikutip Rabu (22/11/2023).

Sumber yang sama menyebut, FAT menunjuk juru taktik asal Jepang, Masatada Ishii, sebagai pelatih baru Timnas Thailand. Masatada Ishii pun akan menukangi tim Gajah Perang di Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.

BACA JUGA: Media Thailand Dibikin Heboh oleh Pesan Menohok Pelatih Mano Polking Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

"FAT menunjuk pelatih Jepang, Masatada Ishii sebagai pelatih kepala baru Thailand untuk Piala ASIAN 2024 mendatang," tambah pernyataan akun tersebut.

Sebagai informasi, Mano Polking menjabat sebagai pelatih Thailand sejak 2021. Ia berhasil meraih 21 kemenangan dan hanya kalah 8 kali.