Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Inter Miami Hapus Pernyataan Tidak Ikut Riyadh Season Cup 2024, Harapan Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo Kembali Hadir

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |00:56 WIB
Inter Miami Hapus Pernyataan Tidak Ikut Riyadh Season Cup 2024, Harapan Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo Kembali Hadir
Momen kebersamaan Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

FLORIDA – Banyak fans sepakbola yang kecewa karena Inter Miami membantah keikutsertaan mereka di ajang Riyadh Season Cup 2024. Padahal jika Inter Miami tetap mengikuti turnamen tersebut, banyak yang tidak sabar melihat duel Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo lagi.

Kendati demikian, tiba-tiba Inter Miami menghapus pernyataan mereka yang membantah keikutsertaan di ajang Riyadh Season Cup 2024. Hal tersebut lantas membuat banyak fans sepakbola berharap duel terakhir Messi vs Ronaldo benar-benar tercipta.

Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan bahwa Inter Miami akan ikut serta dalam turnamen Riyadh Season Cup 2024. Turnamen itu akan menggunakan format liga dengan melibatkan tiga tim, yakni Al Nassr, Al Hilal, dan Inter Miami.

Turnamen pramusim itu bahkan diklaim akan menjadi pertemuan terakhir Cristiano Ronaldo (Al Nassr) dan Lionel Messi (Inter Miami) di lapangan hijau. Pernyataan resmi turnamen itu diunggah oleh pemilik Almeria, Turki Al Sheikh lewat akun X (dulu twitter), Rabu (22/11/2023).

Lionel Messi

“Riyadh Season dan Inter Miami CF telah sepakat untuk mengadakan pertandingan Riyadh Season Cup di Riyadh sebagai bagian dari kegiatan Riyadh Season. Dalam turnamen yang mempertemukan dua klub Saudi, Al-Hilal dan Al-Nassr, serta Inter Miami CF, pertandingan akan dimainkan dalam format sistem liga. Jadwal liga akan diumumkan kemudian,” tulis pernyataan resmi itu, dikutip dari Diario AS, Kamis (23/11/2023).

Namun satu jam kemudian, Inter Miami membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa klubnya tidak ikut serta dalam turnamen itu. Pernyataan tersebut disampaikan lewat situs resmi Inter Miami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187953/calvin_verdonk-ZUQd_large.jpg
Update Kondisi Cedera Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Main di Laga Lille vs Marseille?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1652079/bidik-persimpangan-olahraga-dan-teknologi-drx-token-resmi-melantai-di-tokocrypto-gcy.webp
Bidik Persimpangan Olahraga dan Teknologi, DRX Token Resmi Melantai di Tokocrypto
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/atlet_para_tenis_meja_asian_youth_para_games_2025.jpg
Misi Besar di Dubai! Atlet Tenis Meja Indonesia Janji Bawa Pulang Emas Asian Youth Para Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement