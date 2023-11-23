Inter Miami Hapus Pernyataan Tidak Ikut Riyadh Season Cup 2024, Harapan Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo Kembali Hadir

FLORIDA – Banyak fans sepakbola yang kecewa karena Inter Miami membantah keikutsertaan mereka di ajang Riyadh Season Cup 2024. Padahal jika Inter Miami tetap mengikuti turnamen tersebut, banyak yang tidak sabar melihat duel Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo lagi.

Kendati demikian, tiba-tiba Inter Miami menghapus pernyataan mereka yang membantah keikutsertaan di ajang Riyadh Season Cup 2024. Hal tersebut lantas membuat banyak fans sepakbola berharap duel terakhir Messi vs Ronaldo benar-benar tercipta.

Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan bahwa Inter Miami akan ikut serta dalam turnamen Riyadh Season Cup 2024. Turnamen itu akan menggunakan format liga dengan melibatkan tiga tim, yakni Al Nassr, Al Hilal, dan Inter Miami.

Turnamen pramusim itu bahkan diklaim akan menjadi pertemuan terakhir Cristiano Ronaldo (Al Nassr) dan Lionel Messi (Inter Miami) di lapangan hijau. Pernyataan resmi turnamen itu diunggah oleh pemilik Almeria, Turki Al Sheikh lewat akun X (dulu twitter), Rabu (22/11/2023).

“Riyadh Season dan Inter Miami CF telah sepakat untuk mengadakan pertandingan Riyadh Season Cup di Riyadh sebagai bagian dari kegiatan Riyadh Season. Dalam turnamen yang mempertemukan dua klub Saudi, Al-Hilal dan Al-Nassr, serta Inter Miami CF, pertandingan akan dimainkan dalam format sistem liga. Jadwal liga akan diumumkan kemudian,” tulis pernyataan resmi itu, dikutip dari Diario AS, Kamis (23/11/2023).

Namun satu jam kemudian, Inter Miami membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa klubnya tidak ikut serta dalam turnamen itu. Pernyataan tersebut disampaikan lewat situs resmi Inter Miami.