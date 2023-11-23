Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Main Buruk di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nova Arianto Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |00:36 WIB
Pemain Timnas Indonesia Main Buruk di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nova Arianto Bilang Begini
Timnas Indonesia ditahan 1-1 oleh Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia gagal memetik hasil manis di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Melihat kondisi itu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyadari hal tersebut terjadi karena banyak pemain Garuda yang bermain di bawah performa mereka.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia tidak meraih kemenangan dalam dua laga awal Grup G, yakni kalah 1-5 dari Irak dan ditahan 1-1 melawan Filipina. Karena hasil negatif tersebut, Timnas Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen dengan satu poin.

Nova Arianto mengatakan hasil akhir dalam laga dua laga tersebut memang tidak memuaskan diraih tim asuhannya. Namun, dia pastikan bukan hal mudah mencuri poin dari kandang lawan.

"Dua pertandingan yang tidak mudah bagi Timnas. Pastinya dari hasil jauh dari yang kita harapkan dan mungkin diluar ekspektasi semuanya," kata Nova dilansir dari Instagram pribadinya @novaarianto30, Kamis (23/11/2023).

Timnas Indonesia vs Filipina

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan tidak bisa secara detail membeberkan penyebab timnya tidak dalam performa terbaik dalam dua laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Dia pun memastikan hasil dua laga tersebut menjadi pembelajaran buat Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652089/eks-pelatih-vietnam-waspadai-timnas-indonesia-u22-sebut-garuda-muda-lebih-kuat-dari-thailand-ehz.webp
Eks Pelatih Vietnam Waspadai Timnas Indonesia U-22, Sebut Garuda Muda Lebih Kuat dari Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/World_Cup_Trophy_FIFA.jpeg
Cara Nonton Drawing Piala Dunia 2026 Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement