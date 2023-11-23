Pemain Timnas Indonesia Main Buruk di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nova Arianto Bilang Begini

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia gagal memetik hasil manis di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Melihat kondisi itu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyadari hal tersebut terjadi karena banyak pemain Garuda yang bermain di bawah performa mereka.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia tidak meraih kemenangan dalam dua laga awal Grup G, yakni kalah 1-5 dari Irak dan ditahan 1-1 melawan Filipina. Karena hasil negatif tersebut, Timnas Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen dengan satu poin.

Nova Arianto mengatakan hasil akhir dalam laga dua laga tersebut memang tidak memuaskan diraih tim asuhannya. Namun, dia pastikan bukan hal mudah mencuri poin dari kandang lawan.

"Dua pertandingan yang tidak mudah bagi Timnas. Pastinya dari hasil jauh dari yang kita harapkan dan mungkin diluar ekspektasi semuanya," kata Nova dilansir dari Instagram pribadinya @novaarianto30, Kamis (23/11/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan tidak bisa secara detail membeberkan penyebab timnya tidak dalam performa terbaik dalam dua laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Dia pun memastikan hasil dua laga tersebut menjadi pembelajaran buat Timnas Indonesia.