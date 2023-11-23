Media Vietnam Sebut Kegagalan Timnas Indonesia Kalahkan Filipina Untungkan Timnas Vietnam

Timnas Indonesia gagal total rebut kemenangan di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

HANOI – Media asal Vietnam, The Thao 247 menyebut kegagalan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia memberikan keuntungan untuk Timnas Vietnam. Sebab hasil tersebut bak buah pahit untuk skuad Garuda yang tengah berusaha mengincar kemenangan.

Ya, Timnas Indonesia ditahan imbang Filipina dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa 21 November 2023 lalu.

Masing-masing gol untuk kedua tim dicetak oleh Patrick Reichelt (23’) dan Saddil Ramdani (70’). Hasil ini membuat Timnas Indonesia dan Filipina harus puas berbagi satu poin. Kini, Skuad Garuda merupakan juru kunci Grup F kebobolan lebih banyak (6 gol).

The Thao 247 pun menyebut hasil imbang yang diperoleh Timnas Indonesia membuat mereka menelan ‘buah pahit’ menjelang bersua dengan Vietnam. Kedua tim diketahui akan saling berhadapan di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Upaya yang dilakukan tim pulau berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat (Saddil) Ramdani di babak kedua. Namun hanya itu yang bisa dilakukan tim Indonesia di pertandingan ini, sehingga mendapat "buah pahit" yang membuat peluang untuk melanjutkannya terpengaruh,” tulis The Thao 247, dikutip pada Kamis (23/11/2023).