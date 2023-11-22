5 Pemain Timnas Indonesia yang Absen Lawan Filipina Diharapkan Main di Piala Asia 2023, Nomor 1 Jadi Roh Permainan Skuad Garuda!

Ivar Jenner, 1 dari 5 pemain Timnas Indonesia yang diharapkan main di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang absen lawan Filipina diharapkan main di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Skuad Garuda ditahan Filipina 1-1 pada matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa 21 November 2023 malam WIB.

Dalam laga tersebut, ada sekira 5 pemain andalan Timnas Indonesia yang absen karena berbagai alasan. Ke depannya, kelima personel itu diharapkan bisa main di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Absen Lawan Filipina Diharapkan Main di Piala Asia 2023:

5. Dimas Drajad





Dimas Drajad merupakan penyerang Timnas Indonesia yang absen membela Timnas Indonesia melawan Filipina pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya, karena sang bomber Persikabo 1973 itu mengalami cedera engkel.

Dimas Drajad mengalami cedera engkel saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Striker 26 tahun itu sudah melakukan pemeriksaan MRI dan menjalani terapi dengan tim dokter. Pemilik 11 caps dan 6 gol untuk Timnas Indonesia itu pun diharapkan bisa pulih dan main di Piala Asia 2023.

4. Stefano Lilipaly





Penyerang sayap Borneo FC, Stefano Lilipaly, sejatinya tengah on fire di Liga 1 2023-2024 dengan mencetak 9 gol dan 10 assist dari 19 laga. Namun, pemain berusia 33 tahun itu harus menerima kenyataan pahit karena diabaikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Lilipaly tidak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke depannya, pemain naturalisasi yang telah mencatatkan 30 caps dan 3 gol untuk Timnas Indonesia itu diharapkan bisa tampil di Piala Asia 2023.