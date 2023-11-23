Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Timnas Kembali ke Persib Bandung, Bojan Hodak Malah Kehilangan 2 Pemain Asing

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |17:09 WIB
4 Pemain Timnas Kembali ke Persib Bandung, Bojan Hodak Malah Kehilangan 2 Pemain Asing
Pemain Timnas Indonesia Rachmat Irianto berlatih bersama Daisuke Sato asal Filipina di Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
SEBANYAK empat pemain timnas kembali ke Persib Bandung pada sesi latihan yang digelar Kamis (23/11/2023). Namun, pelatih Bojan Hodak malah kehilangan dua pemain asingnya.

Keempat pemain timnas itu berasal dari Timnas Indonesia dan Timnas Filipina. Marc Klok, Edo Febriansah, dan Rachmat Irianto dari Timnas Indonesia selagi Daisuke Sato dari Timnas Filipina.

Marc Klok

Keempatnya selama ini harus meninggalkan Persib Bandung karena harus menjalani putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona asia.

Meski demikian, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak merasa dua di antara empat pemainnya itu harus menjalani perhatian khusus. Mereka adalah Daisuke Sato dan Rachmat Irianto.

Selain karena bermain full time, keduanya menjalani pertandingan di Stadion Rizal Memoriam, Manila yang menggunakan rumput sintetis.

“Pertandingan terakhir yang mereka mainkan dilakukan di lapangan sintetis dan kualitas rumput sintetisnya tidak begitu baik. Jadi itu membuat tubuh butuh waktu lebih lama untuk melakukan recovery ketimbang dari rumput normal. Itu alasan kenapa Sato dan Irianto hari ini hanya jogging sedangkan Marc dan Edo berlatih normal,” kata Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan.

