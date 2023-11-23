Manchester City Kena Tuntutan Mantan Pemain Sendiri karena Gaji yang Belum Terbayarkan

Manchester City dituntut mantan pemain sendiri Benjamin Mendy karena gaji yang tak terbayarkan (Foto: REUTERS)

MANCHESTER City kena tuntutan Benjamin Mendy karena gaji yang belum terbayarkan. Sebagaimana laporan dari Sports NDTV, Mendy mengklaim punya hak bernilai jutaan poundsterling yang belum dibayarkan oleh Manchester City.

Mendy menyebut pemotongan gajinya adalah langkah ilegal dari Manchester City. Sebelumnya, keputusan untuk memangkas gaji tersebut menyusul kasus yang menimpanya pada dua tahun lalu.

Mendy didakwa telah melakukan pelecehan dan pemerkosaan. Namun dia diketahui telah terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut.

Namun berkat tuduhan itu, Mendy pun mangkir dari Man City. Dia keburu berpisah dengan The Citizens – julukan Manchester City – pada Juli lalu dan bergabung ke klub Prancis, FC Lorient.

Masih melansir dari sumber yang sama, gaji Mendy saat masih menjadi pemain Man City macet sejak 2021 lalu seiring dengan tuduhan yang menimpanya. Mendy juga sempat ditahan seiring dengan putusan pengadilan.