Meski Cuma Raih 1 Poin, Mauricio Pochettino Puas Chelsea Tampil Habis-habisan saat Hadapi Manchester City

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino merasa puas dengan permainan timnya meski cuma bisa meraih satu poin saat menjamu Manchester City di Stadion Stamford Bridge. Pochettino puas karena para penggawa The Blues tak pernah menyerah dan tampil habis-habisan demi tidak dikalahkan tim asuhan Josep Guardiola tersebut.

Ya, drama saling balas gol terjadi dalam pertandingan Chelsea kontra Manchester City yang berakhir sama kuat 4-4 di pekan ke-12 Liga Inggris 2023-2024, Minggu 12 November 2023 malam WIB. Stamford Bridge menjadi saksi bisu laga sengit itu terjadi.

Manchester City yang unggul lebih dulu mencetak empat gol lewat Erling Haaland (25’ (P), Manuel Akanji (45+1’), dan Rodri (86’). The Blues -julukan Chelsea- yang tidak mau mengalah juga mencanangkan empat gol via Thiago Silva (29’), Raheem Sterling (37’), Nicholas Jackson (67’), dan Cole Palmer (90+5’).

Selepas pertandingan, Pochettino mengatakan puas dengan hasil yang didapat oleh The Blues. Juru formasi berpaspor Argentina itu senang timnya memasuki jeda internasional dengan hasil yang tak mengecewakan.

“Kami mencetak empat gol melawan yang terbaik tim terbaik di dunia Senang rasanya memasuki jeda internasional seperti ini,” kata Pochettino dinukil dari BBC Internasional, Senin (13/11/2023).