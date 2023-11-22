Jadwal Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Laga Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17 Paling Dinanti!

JADWAL perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 telah diketahui, dari empat pertandingan yang bakal digelar ada satu laga yang mungkin paling dinanti. Laga yang dimaksud adalah bertemuanya dua tim musuh bebuyutan, yakni Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17.

Ya, seperti yang diketahui 8 tim berjuang keras untuk bisa lolos ke babak perempatfinal Piala Dunia U-16 2023. Kedelapan tim tersebut adalah Spanyol, Jerman, Brasil, Argentina, Prancis, Uzbekistan, Mali, dan Maroko U-17.

Dari delapan tim yang lolos ke perempatfinal, setidaknya ada tiga tim yang berstatus kuda hitam. Ketiga tim yang dimaksud adalah Mali U-17, Maroko U-17, dan Uzbekistan U-17.

Mali U-17 dan Maroko U-17 akan saling bentrok untuk tiket semifinal. Sementara Uzbekistan U-17 bakal mendapakan perlawanan sengit dari Prancis U-17.

Lalu pada laga lainnya ada Spanyol U-17 vs Jerman, dan yang paling dinanti adalah Brasil U-17 kontra Argentina U-17. Tak dapat dipungkiri, sejarah sudah sering memperlihatkan selalu ada pertandingan seru ketika Brasil dan Argentina saling berjumpa.

Di atas kertas, Timnas Brasil U-17 sedikit diunggulkan ketimbang Argentina. Sebab Brasil U-17 adalah juara bertahan sekaligus tim tersukses kedua di turnamen tersebut dengan empat gelar.