Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Inggris U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Sengit, Skor 1-1 Bertahan hingga Jeda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |16:34 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Inggris U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Sengit, Skor 1-1 Bertahan hingga Jeda
Timnas Inggris U-17 imbang 1-1 kontra Uzbekistan U-17 di babak pertama (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Inggris U-17 menghadapi Uzbekistan U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kedua tim saling berhadapan di Jakarta International Stadium, Rabu (22/11/2023) sore WIB.

Hingga babak pertama selesai, The Young Lions sementara bermain imbang 1-1. Timnas Uzbekistan U-17 unggul cepat lewat gol Amirbek Saidov di menit keempat. Sementara Timnas Inggris U-17 menyamakan kedudukan lewat aksi Joel Ndala pada menit ke-35.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Uzbekistan U-17 bermain agresif hingga berhasil membuka keunggukan atas Inggris U-17 di menit keempat. Amirbek Saidov mencetak gol dengan memanfaatkan skema serangan balik.

Tertinggal satu gol membuat The Young Lions -julukan Inggris U-17 langsung bermain agresif melawan Uzbekistan U-17. Sebab, tim itu ingin segera menyamakan kedudukan.

Gol yang dinanti Inggris U-17 pun berus tercipta pada menit ke-35. Kepastian itu usai Joel Ndala mampu membobol gawang tim asal Timur Tengah tersebut setelah memaksimalkan umpan terobosan rekan setimnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1652079/bidik-persimpangan-olahraga-dan-teknologi-drx-token-resmi-melantai-di-tokocrypto-gcy.webp
Bidik Persimpangan Olahraga dan Teknologi, DRX Token Resmi Melantai di Tokocrypto
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/jersey_resmi_tim_indonesia_untuk_sea_games_2025_4.jpg
Tim Review Ungkap Strategi Besar di Balik Target Indonesia Raih 80 Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement