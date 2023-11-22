Hasil Babak Pertama Timnas Inggris U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Sengit, Skor 1-1 Bertahan hingga Jeda

JAKARTA - Timnas Inggris U-17 menghadapi Uzbekistan U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kedua tim saling berhadapan di Jakarta International Stadium, Rabu (22/11/2023) sore WIB.

Hingga babak pertama selesai, The Young Lions sementara bermain imbang 1-1. Timnas Uzbekistan U-17 unggul cepat lewat gol Amirbek Saidov di menit keempat. Sementara Timnas Inggris U-17 menyamakan kedudukan lewat aksi Joel Ndala pada menit ke-35.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Uzbekistan U-17 bermain agresif hingga berhasil membuka keunggukan atas Inggris U-17 di menit keempat. Amirbek Saidov mencetak gol dengan memanfaatkan skema serangan balik.

Tertinggal satu gol membuat The Young Lions -julukan Inggris U-17 langsung bermain agresif melawan Uzbekistan U-17. Sebab, tim itu ingin segera menyamakan kedudukan.

Gol yang dinanti Inggris U-17 pun berus tercipta pada menit ke-35. Kepastian itu usai Joel Ndala mampu membobol gawang tim asal Timur Tengah tersebut setelah memaksimalkan umpan terobosan rekan setimnya.