HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Timnas Indonesia, 19 Tahun Tak Pernah Menang di Fase Grup Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |10:47 WIB
Kisah Miris Timnas Indonesia, 19 Tahun Tak Pernah Menang di Fase Grup Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia!
Timnas Indonesia sudah 19 tahun gagal menang di fase grup Kualifikasi Piala Dunia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH miris Timnas Indonesia, 19 tahun tak pernah menang di fase grup Kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Vietnam dan Filipina.

Awalnya, banyak yang memprediksi Timnas Indonesia bakal unjuk gigi di babak ini. Keyakinan itu muncul berdasarkan rekam jejak Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong memberikan harapan kepada pencinta sepakbola Indonesia. (Foto: PSSI)

Namun, hasilnya belum bisa dibanggakan sejauh ini. Di dua laga awal Grup F, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 dengan Filipina. Menurut penelusuran Okezone, hasil ini membuat Timnas Indonesia sudah 19 tahun lamanya tidak menang di fase grup Kualifikasi Piala Dunia.

Terakhir kali Timnas Indonesia menang di fase grup Kualifikasi Piala Dunia 2006, tepatnya pada matchday pamungkas Grup 8. Saat itu menjamu Turkmenistan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 17 November 2004, Timnas Indonesia menang 3-1 lewat hattrick yang dilesakkan Ilham Jaya Kesuma.

Setelah itu, Timnas Indonesia belum pernah menang lagi di fase grup Kualifikasi Piala Dunia. Di Kualifikasi Piala Dunia 2010, Timnas Indonesia gagal melangkah ke fase grup karena kalah di babak kedua.

Saat itu skuad asuhan Ivan Kolev kalah agregat 1-11 dari Suriah. Setelah tumbang 1-4 di SUGBK, Timnas Indonesia dihajar Suriah dengan skor 7-0 di kandang lawan pada 18 November 2007.

