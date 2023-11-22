Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap 3 Penyebab Timnas Indonesia Gagal Menang atas Filipina, Sampai Beri Saran ke PSSI-nya Filipina!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |09:32 WIB
Shin Tae-yong Ungkap 3 Penyebab Timnas Indonesia Gagal Menang atas Filipina, Sampai Beri Saran ke PSSI-nya Filipina!
Shin Tae-yong gagal bawa Timnas Indonesia menang atas Filipina. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap 3 penyebab kenapa Timnas Indonesia gagal menang saat bertandang ke markas Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 21 November 2023 malam WIB.

Shin Tae-yong mengatakan ada beberapa faktor kenapa Timnas Indonesia gagal menang, meski mendominasi penguasaan bola hingga 60 persen. Dalam laga tersebut, Timnas Filipina unggul 1-0 lebih dulu via saksi Patrick Reichelt pada menit 23.

Baru di menit 70, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan lewat sepakan placing ciamik dari Saddil Ramdani. Alhasil, skor sama kuat 1-1. Atas hasil ini, Timnas Indonesia terjebak di dasar klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan satu angka.

Timnas Indonesia tertinggal lima angka dari Irak di puncak klasemen, dan terpaut dua poin dari Vietnam di tempat kedua. Lantas, apa saja alasan Shin Tae-yong setelah skuad Garuda gagal menang atas Filipina?

Berikut 3 penyebab Timnas Indonesia gagal menang atas Filipina versi Shin Tae-yong:

3. Perjalanan Panjang

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong mengakui dua laga tandang beruntun ke Irak dan Filipina menyulitkan Timnas Indonesia. Alhasil dalam dua laga awal, Timnas Indonesia tumbang 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 dengan Filipina.

“Dalam dua pertandingan awal, kami mengalami banyak kesulitan, salah satunya perjalanan yang sangat panjang dan membutuhkan waktu lama,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs Filipina.

2. Perbedaan Waktu

Timnas Indonesia vs Filipina

Perbedaan waktu menjadi salah satu kendala Shin Tae-yong. Sekadar diketahui, Irak dan Indonesia berbeda sekira 4 jam, sedangkan Filipina dan Jakarta terpaut satu jam.

“Kami menempuh perjalanan jauh hingga perbedaan waktu,” lanjut Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
