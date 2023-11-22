21 Negara yang Lolos Piala Eropa 2024: Mencari 3 Slot Tersisa!

Piala Eropa 2024 akan digelar pada musim panas di Jerman (Foto: UEFA)

SEBANYAK 21 negara yang lolos Piala Eropa 2024 sudah diketahui. Dari 21 negara tersebut, 20 tim memastikan tiket ajang bergengsi antarnegara Benua Biru tahun depan itu melalui jalur Kualifikasi Piala Eropa 2024 yang telah berakhir dini hari tadi, Rabu (22/11/2023).

Babak Kualifikasi Piala Eropa 2024 sendiri diikuti oleh sebanyak 53 negara. Namun, satu negara yakni Rusia tidak mengikuti ajang tersebut karena terkena sanksi dari UEFA akibat Invasi ke Ukraina yang terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu.

Sementara itu, Timnas Kroasia menjadi tim terakhir yang lolos ke Piala Eropa 2024 melalui jalur kualifikasi. Kepastian itu didapat Kroasia usai menang 1-0 atas Armenia di matchday terakhir Grup D pada dini hari tadi, Rabu (22/11/2023).

Kroasia pun finis sebagai runner-up Grup D, menemani Turki selaku juara grup. Dengan demikian, 21 slot kontestan Piala Eropa 2024 sudah terisi, 20 di antaranya dari juara dan runner-up grup di, plus negara tuan rumah Jerman yang lolos otomatis.

Lebih lengkapnya, Grup A diwakili oleh Spanyol dan Skotlandia. Kemudian Grup B ada Prancis dan Belanda. Sementara Grup C ada dua finalis Piala Eropa 2020 yakni Inggris dan Italia.

Beralih ke Grup D, diwakili oleh Turki dan Kroasia. Lalu untuk Grup E, ada Albania dan Republik Ceko. Sementara Grup F, diwakili Belgia dan Austria. Untuk Grup G oleh Hungaria dan Serbia.

Dari Grup H, diisi oleh Denmark dan Slovenia.Bergeser ke Grup I, ada Romania dan Swiss. Terakhir, dari Grup J, ada negara Cristiano Ronaldo yakni Portugal yang ditemani oleh Slovakia.