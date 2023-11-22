Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Buruk saat Tahan Filipina 1-1, Nomor 1 Bikin Blunder Fatal

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:30 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Buruk saat Tahan Filipina 1-1, Nomor 1 Bikin <i>Blunder</i> Fatal
Timnas Indonesia menahan Timnas Filipina 1-1 pada matchday dua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

TIGA Pemain Timnas Indonesia yang tampil buruk saat menahan Timnas Filipina 1-1 pada laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone. Pasalnya, penampilan buruk itu berakibat gagalnya target meraih tiga poin.

Duel Timnas Filipina vs Timnas Indonesia tersebut berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023 malam WIB. Kedua kesebelasan sama-sama berjuang mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan di laga perdana.

Susunan pemain Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Filipina (Foto: PSSI)

Sayangnya, Filipina unggul duluan lewat sepakan Patrick Reichelt (23'). Setelah berjuang keras, Indonesia mampu menyamakan skor 1-1 di menit ke-70 lewat tembakan Saddil Ramdani.

Lalu, siapa saja pemain Timnas Indonesia yang tampil buruk saat menahan Filipina 1-1? Simak ulasannya

3. Rizky Ridho

Rizky Ridho

Penampilan bek Persija Jakarta ini menuai kritik dalam pertandingan semalam. Pasalnya, Ridho beberapa kali melakukan kesalahan dalam mengoper bola serta kurang sigap dalam mengawal lini pertahanan.

Akibatnya, gawang Timnas Indonesia dibombardir 12 tendangan dari Filipina. Beruntung, hanya satu gol saja yang bersarang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
