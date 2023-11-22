Update Ranking FIFA Hari Ini, Rabu 22 November 2023: Timnas Indonesia Tertahan, Malaysia Naik 8 Peringkat!

Update ranking FIFA Timnas Indonesia per hari ini tidak naik atau turun (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA hari ini, Rabu (22/11/2023) khusus untuk wilayah Asia Tenggara (ASEAN) akan dibahas Okezone. Timnas Indonesia tertahan di posisi 145, sementara Timnas Malaysia melejit naik delapan anak tangga!

Tujuh negara Asia Tenggara beraksi pada matchday dua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hanya dua kesebelasan yang mampu meraih kemenangan, yakni Timnas Malaysia serta Timnas Thailand.

Timnas Indonesia sendiri mesti puas bermain 1-1 dengan Timnas Filipina pada laga di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023 malam WIB. Hasil seri itu menjadi modal skuad Garuda menatap empat laga sisa di putaran kedua.

Sayangnya, hasil seri dengan Filipina membuat posisi Indonesia di ranking FIFA diam di tempat. Ya, seri dengan The Azkals membuat Tim Merah Putih justru kehilangan 5,81 poin.

Indonesia sedikit terselamatkan dengan hasil-hasil negara di sekitar posisinya. Timnas St Kitts and Nevis, Timas Eswatini, dan Timnas Botswana juga gagal meraih kemenangan sehingga kehilangan poin cukup banyak.

Alhasil, anak asuh Shin Tae-yong bertahan di posisi 145 ranking FIFA. Hal ini tentu memberi sedikit kelegaan di tengah paceklik kemenangan pada dua laga awal.